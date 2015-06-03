نسیم نوشت: پس از آنکه اعلام شد جان کری، وزیر خارجه آمریکا در حادثه دوچرخه سواری در فرانسه زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده بسیاری از رسانه های خبری منتشر دریافت تصاویری از او در بیمارستان بودند. اما تصویر مبهم یک بالگرد تنها چیزی بود که در رسانه ها از این حادثه منتشر شد تا شائبه های پیرامون نادرست بودن احتمالی روایت های رسمی از شکستگی پای وزیر خارجه آمریکا قوت بگیرد.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه به تازگی گزارشی منتشر کرده که روایتی بسیار متفاوت از حادثه ای که برای "کری" اتفاق افتاده ارائه کرده و به تبیین دلایلی برای عدم انتشار تصاویر وی می پردازد. این گزارش حاکی است کری روز ۳۱ ماه مه دیداری مخفیانه با یکی از سران داعش داشته که در نهایت به درگیری مسلحانه و تلاش برای ترور وی ختم شده است.

وزیر خارجه آمریکا، برای دیدار با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران به شهر ژنو، سوئیس سفر کرده بود و بعد از دیداری ۶ ساعته با او گزارش شد که در یکی از نقاط مرزی بین فرانسه و سوئیس هنگام دوچرخه سواری دچار سانحه شده و از ناحیه پا دچار شکستگی شده است.

گزارش سرویس اطلاعات خارجی روسیه، اما حاکی است جان کری و تیم امنیت وی بعد از دیدار با ظریف همراه با "برخی مقامات نظامی خاص" از واحد "هنگ نبرد بالگردی فرانسه" ژنو را ترک و به پایگاه هوایی سابق آمریکا به نام "فالسبورگ بورشید" (که اکنون پایگاهی متعلق به ارتش فرانسه است) منتقل شده است.

گزارش مذکور حاکی است هدف سفر جان کری به این پایگاه فرانسوی دیدار و رایزنی با یکی از فرماندهان ارشد داعش، پیش از کنفرانس مبارزه با داعش در پاریس بوده است. این کنفرانس قرار بود یک روز بعد (۲ ژوئن) با حضور نمایندگان ۶۰ کشور در پاریس درباره برگزار شود و وزارت خارجه آمریکا از پیش اعلام کرده بود "کری" به عنوان نماینده آمریکا در آن حضور خواهد داشت. سفر وزیر خارجه آمریکا بعد از آنکه اعلام شد از ناحیه پا اما پس از اعلام وقوع سانحه این سفر لغو و وی به صورت کنفرانس تلفنی در آن حضور پیدا کرد.

جزئیات بیشتر مورد اشاره در گزارش سرویس اطلاعات خارجی روسیه حاکی است که فرمانده داعش که قرار بوده کری با او دیدار کند، سرگرد "گولمرد خالیموف" بوده که تا همین آوریل گذشته که به داعش ملحق شد مسئولیت فرماندهی نیروهای عملیات ویژه تاجیکستان موسوم به OMON را به عهده داشته است. این نیروهای تاجیک تحت حمایت مالی و آموزش ارتش آمریکا قرار داشته اند.

این گزارش برای اثبات ادعای خود به یافته های نتایجی از یک گروه غیرانتفاعی آمریکایی به نام "جویشال واچ" (به معنی) "دیده بان قضایی" اشاره می کند که با انتشار برخی اسناد اطلاعاتی آمریکا در هفته گذشته گزارش داده بودند نیروهای داعش را آمریکا برای مبارزه با بشار اسد, رئیس جمهوری سوریه تربیت کرده اند.