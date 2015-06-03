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۱۳ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۵۰

وزیر بهداشت درگذشت دکتر معتمدی را تسلیت گفت

وزیر بهداشت درگذشت دکتر معتمدی را تسلیت گفت

وزیر بهداشت در پیامی درگذشت دکتر امیر معتمدی معاون آموزش و پژوهش سازمان جوانان هلال احمر را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت دکتر سید حسن هاشمی به شرح زیر است:

درگذشت دکتر امیر معتمدی، معاون پرتلاش آموزش و پژوهش سازمان جوانان هلال احمر، موجب تأسف و تأثر اینجانب گردید دکتر امیر معتمدی در خانواده ای انقلابی و با ایمان پرورش یافته و یادگار شهید عزیز مهندس غلامعلی معتمدی از شهدای گرانقدر هفتم تیر بود که متعهدانه در این نهاد بزرگ خدمت نمود و دردمندانه از هیچ تلاشی برای یاری همراهان و اعضاء این سازمان فروگذار نکرد و بی تردید نام او در ذهن و خاطر اعضای جمعیت جاودانه خواهد ماند.

اینجانب ضمن تسلیت به خانواده و همکاران این مرحوم در سازمان هلال احمر و جهاد دانشگاهی از خداوند متعال براي آن مرحوم، رحمت واسعه الهي و براي خاندان معزز ایشان صبر و شكيبايي مسئلت مي‌نمايم.

کد مطلب 2767548
حبیب احسنی پور

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