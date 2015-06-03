دسترسی نامحدود به تاسیسات نظامی ایران را به کلی فراموش کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه با اظهار امیدواری درباره تکمیل متن نهایی توافق هسته ای ایران گفت: انتظار می رود که طرفین در این دور از مذاکرات که از پنجشنبه آغاز می شود در خصوص تحریم های ایران به اتفاق نظر برسند.

علاوه بر این وی گفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی از امکان دسترسی محدود و مدیریت شده به تاسیسات نظامی ایران برخوردار خواهد شد اما پیش از آن ضروری است که درباره شیوه های لازم به توافق برسیم.

وی در ادامه افزود: امکان بازرسی های مدیریت شده آژانس بین المللی انرژی اتمی فراهم خواهد بود اما حجم دسترسی آنها و شیوه هایی که قرار است به کار گرفته شود همچنان مورد بحث بوده و یکی از مواردی است که معاونین سیاسی و کارشناسان بر روی آن کار می کنند.

ریابکوف در نهایت با تاکید بر این مطلب که موضوع دسترسی نامحدود به تاسیسات نظامی ایران باید به کلی رد شود گفت: بازرسی از آنها (تاسیسات نظامی ایران) شیوه ویژه ای را می طلبد.