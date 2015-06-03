فیلم/جشن و سرور تبریز را فرا گرفت/ برپایی ایستگاه های صلواتی

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش های رسیده خبرنگاران مهر از نقاط مختلف استان و نیز کلانشهر تبریز نشان می دهد که همه مردم در این استان در شب میلاد باسعادت امام عصر(عج) و همچنین امروز که مصادف با نیمه شعبان و روز میلاد باسعادت امام عصر(عج) است مردم این شهر با تجمع در محوطه مسجد کبود تبریز مشغول جشن و شادی هستند.

مردم شهرستان های استان آذربایجان شرقی به مناسبت میلاد منجی عالم بشریت شاد و مسرور بوده و با حضور در مساجد، حسینیه ها، امامزادگان و اماکن مذهبی به جشن و شادمانی پرداخته و آرزوی ظهور امام زمان(عج) را از خداوند مسألت کردند.

در شهرستان های بناب، آذرشهر، مراغه، اهر، میانه، اسکو، ملکان، ورزقان، جلفا و بسیاری دیگر از روستاها و شهرهای استان مراسم جشن میلاد باسعادت امام زمان به صورت باشکوه در حال برگزاری است.

در تبریز نیز علاوه بر برگزاری برنامه ها و جشن های مختلف، ایستگاه های صلواتی در خیایان ها و میدان های بزرگ برپا شده است و همه شهر تزئین شده است.