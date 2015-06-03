قنبرپور پیشنهاد مدیر آکادمی پرسپولیس را نپذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قنبرپور سرمربی پیشین تیم فوتبال نوجوانان ایران پیشنهاد سمت مدیر آکادمی باشگاه پرسپولیس را رد کرد. این مربی چندی پیش به دعوت محمدحسین نژادفلاح در محل باشگاه پرسپولیس حضور یافته بود که قائم مقام این باشگاه از وی خواست تا مدیریت آکادمی این باشگاه را برعهده بگیرد.

البته قنبرپور که پس از جدایی از تیم نوجوانان ایران و در زمان سرپرستی باشگاه توسط طاهری، مدتی در این باشگاه به عنوان مشاور عالی ورزشی فعالیت می‌کرد، پیشنهاد مدیریت آکادمی را نپذیرفت.

سرمربی پیشین تیم فوتبال نوجوانان ایران در حال حاضر چند پیشنهاد از تیم‌های لیگ برتری و دسته اولی دارد و به نظر می‌ رسد به خاطر بررسی ایت پیشنهادات و علاقه به فعالیت در بخش فنی، پست مدیریت آکادمی باشگاه پرسپولیس را نپذیرفته است.