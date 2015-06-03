به گزارش خبرنگار مهر، جلسه فوق‌العاده شورای اسلامی شهر قم ظهر چهارشنبه با موضوع انتخاب شهردار در ساختمان شهید باکری شورای اسلامی شهر قم برگزار شد.

عباس ذاکریان، سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این جلسه بلافاصله پس از ابزار رضایت شهردار سابق اصفهان اظهار داشت: شورا در نظر داشت مسیر انتخاب شهردار جدید هر چه زودتر تسریع شود.

وی ادامه داد: ما از تمام توانی که داشتیم برای انتخاب شهرداری که بتواند بهترین عملکرد را در قم داشته باشد، استفاده کردیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه سید مرتضی سقائیان‌نژاد، از ابتدای استعفای شهردار سابق قم، گزینه اصلی شورای شهر قم بود، ابراز داشت: وی نمی‌پذیرفت که به قم بیاید اما ما از تمام ظرفیت‌هایی که داشتیم چه آن موقع و چه پس از تائید نشدن آقای باقری توسط وزارت کشور استفاده کردیم.

وی با اشاره به حساسیت‌های شهر قم و توقعاتی که بزرگان از مدیریت شهری دارند، ادامه داد: آقای سقائیان‌نژاد از ابتدا گزینه اصلی شورای شهر قم بود که در نهایت پس از فراز و نشیب بسیار توانستیم وی را به حضور در قم راضی کنیم.

مراحل قانونی صدور حکم شهردار قم انجام خواهد شد

ذاکریان به رأی قاطع شورای شهر قم به سقائیان‌‌نژاد اشاره کرد و گفت: آقای سقائیان نژاد در جلسه شورا حضور پیدا کرد و به سئوالات اعضای شورای شهر پاسخ داد که در نهایت از ۲۰ نفر حاضر در جلسه ۱۹ نفر به وی رأی دادند و یک رأی ممتنع هم وجود داشت.

وی با اشاره به اینکه انتخاب مرتضی سقائیان نژاد بدون رأی مخالف در شورای شهر قم اتفاق افتاد، اضافه کرد: پس از این رأی قاطع شورا برای طی کردن مراحل قانونی صدور حکم شهردار اقدام خواهد کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ایرادات وزارت کشور نسبت به احراز صلاحیت حسین باقری در سمت شهردار قم عنوان داشت: پس از این مسائل خود ایشان از ادامه پیگیری‌ها منصرف شد و البته لازم است ما از وی تشکر کنیم که در فرایندی با شورا همراه بود.

ذاکریان به توقعاتی که حضور سقائیان نژاد در قم از شهرداری به وجود می‌آورد، اشاره کرد و گفت: ایشان در اولین فرصت برنامه‌های خود را برای مردم و رسانه‌ها شرح خواهد داد اما انتظارات ما هم باید در حد بضاعت شهر قم و مسائل مرتبط با محدودیت‌های مدیریت شهری باشد.