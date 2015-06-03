زنجان در سالروز میلاد حضرت مهدی(عج) غرق در نور وشادمانی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم پایتخت شور و شعور حسینی امروز در خجسته سالروز ولادت حضرت مهدی(عج) آئین‌های ویژه‌ جشن و سرور را برگزار کردند.

در این آئین‌های ویژه که در مساجد، تکیه‌ها و منازل شهروندان زنجانی برگزار شد، مردم شهر و استان زنجان به شادی و سرور پرداختند. همچنین علما و سخنرانان نیز در خصوص حضرت مهدی(عج) و فلسفه غیبت سخنرانی کردند.

برخی شهروندان زنجانی نیز با ایجاد ایستگاه‌های صلواتی پخش شربت و شیرینی به پذیرایی از شهروندان پرداختند.

در سایر نقاط استان زنجان نیز مجالس ویژه جشن و شادمانی به مناسبت ولادت باسعادت حضرت مهدی(عج) برگزار شد.