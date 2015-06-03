استخدام در بیمارستان مسجدسلیمان از میان نیروهای بومی انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گوروئی پیش از ظهر امروز در آیین بهره برداری بیمارستان ۱۸۴تختخوابی مسجد سلیمان اظهار کرد: دولت تدبیر و امید گام های بلند و استواری را در مسیر پیاده کردن فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند «کاری کنیم که بیماران و بیمار داران نگرانی و دغدغه ای جز بیماری نداشته باشند» برداشته است.

وی افزود: مجموعه دولت رضایت مردم را هدف قرار داده و این کار وسیله نبوده بلکه هدف است. از وزیر بهداشت تقاضای صدور دستور استخدام نیروی انسانی مورد نیاز این بیمارستان از میان نیروهای بومی را دارم.

فرماندار مسجدسلیمان تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید و در سایه سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و تدابیر دولت در واقع وزیر بهداشت با انتخاب مسجدسلیمان برای خدمت رسانی دست بر جایی گذاشت که در راستای فرمایش رهبری بود.

گروئی عنوان کرد: ساختمان ستاد شبکه بهداشت و درمان این شهرستان هم فرسوده بوده و جوابگوی نیروها نخواهد بود. با وجود تمام همت وزارتخانه متبوع اما هنوز هم نتوانستیم کادر مورد نیاز را جذب کنیم و این به دلیل نبود امکان اسکان نیروها برمی گردد.