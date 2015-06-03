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۱۳ خرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۰۰

گوروئی:

استخدام در بیمارستان مسجدسلیمان از میان نیروهای بومی انجام شود

استخدام در بیمارستان مسجدسلیمان از میان نیروهای بومی انجام شود

اهواز- فرماندار مسجد سلیمان گفت: از وزیر بهداشت تقاضای صدور دستور استخدام نیروی انسانی مورد نیاز این بیمارستان از میان نیروهای بومی را دارم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گوروئی پیش از ظهر امروز در آیین بهره برداری بیمارستان ۱۸۴تختخوابی مسجد سلیمان اظهار کرد: دولت تدبیر و امید گام های بلند و استواری را در مسیر پیاده کردن فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند «کاری کنیم که بیماران و بیمار داران نگرانی و دغدغه ای جز بیماری نداشته باشند» برداشته است.

وی افزود: مجموعه دولت رضایت مردم را هدف قرار داده و این کار وسیله نبوده بلکه هدف است. از وزیر بهداشت تقاضای صدور دستور استخدام نیروی انسانی مورد نیاز این بیمارستان از میان نیروهای بومی را دارم.

فرماندار مسجدسلیمان تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید و در سایه سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و تدابیر دولت در واقع وزیر بهداشت با انتخاب مسجدسلیمان برای خدمت رسانی دست بر جایی گذاشت که در راستای فرمایش رهبری بود.  

گروئی عنوان کرد: ساختمان ستاد شبکه بهداشت و درمان این شهرستان هم فرسوده بوده و جوابگوی نیروها نخواهد بود. با وجود تمام همت وزارتخانه متبوع اما هنوز هم نتوانستیم کادر مورد نیاز را جذب کنیم و این به دلیل نبود امکان اسکان نیروها برمی گردد.

کد مطلب 2767609

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