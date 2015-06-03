نفوذ گفتمان و آوازه جهانی انقلاب مخمصه بزرگ نظام سلطه و استکبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخشی از این بیانیه آمده است: با گذشت بیست و شش سال از رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در خرداد 1368 و پنجاه و دو سال از قیام خونین 15 خرداد 1342 به صراحت می توان گفت انقلاب اسلامی با تحول بزرگ فکری که در ملت ایران و بلکه سایر جوامع و ملل حق طلب پدید آورد، تک صدایی حاکم بر دنیا را شکست و مصمم تر از گذشته به راه درخشان و آرمانی خود ادامه داده و با گفتمان تأثیرگذار و شعارهای راهبردی و نیز نفوذ فرامنطقه ای خود نظام سلطه و استکبار را بیش از گذشته مقهور خود ساخته است.



این بیانیه می افزاید: سیاست راهبردی حضرت امام (ره) که در قالب شعار نه شرقی نه غربی و دست رد زدن به سینه قدرت های استکباری و سلطه گر جهانی تبلور یافت با باطل ساختن فرضیه دین افیون توده هاست، مکتب لیبرال دموکراسی غربی را نیز با چالش بنیادین مواجه ساخته است به گونه ای که این ویژگی و مزیت انحصاری انقلاب اسلامی با تجلی در نوع نگاه و عمل ملت های سلطه گریز به آنان آموخته است چگونه با تکیه بر عزم و اراده خود و بدون وابستگی به قدرت های بزرگ می توانند زندگی عزت مندانه، آرمانی و توأم با سعادت و عدالت را تجربه کنند.



در ادامه این بیانیه بازخوانی میراث معرفتی حضرت روح الله بویژه ادبیات سیاسی انقلاب اسلامی و شعارهای کلیدی آن، نیاز همیشه جامعه و علاقمندان به نظام و ملت ایران توصیف و خاطر نشان شده است: مشخصه ی بارز اندیشه ی سیاسی امام و مکتب ولایت فقیه تولید گفتمان نوین و وارد سازی واژه ها و مفاهیم قرآنی و اسلامی و متناسب با مقتضیات و الزامات زمانه در ادبیات سیاسی انقلاب اسلامی و قراردادن آن در کانون توجه افکار عمومی جهانیان بوده است.



این بیانیه تصریح کرده است: مورد هدف و هجمه قراردادن آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی از همان ابتدا مبنای "دکترین استکبار ستیزی انقلاب اسلامی قرار گرفت و امام (ره) با بصیرت و شجاعت تمام عیار فلسطین را مسأله ی اول جهان اسلام و آمریکا را شیطان بزرگ و جرثومه ی فساد و رژیم صهیونیستی را غدّه سرطانی خطاب قرار داد و از این طریق نمادها را در مسیر جبهه مبارزه با دنیای مستکبران مشخص کرد.



این بیانیه با تأکید بر اینکه امام راحل (ره) و در ادامه جانشین صالح و شایسته ایشان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ایران را پایگاه نهضت جهانی اسلام و کانون امید و آرزوی مستضعفین و محرومین قراردادند آورده است: انقلاب اسلامی امروز به الگوی استکبار ستیزی، حق طلبی و عدالت خواهی ملل جهان تبدیل شده است و آنان با اقتدا به ملت ایران در پی استقلال همه جانبه و رهایی از یوغ سیاست ها و راهبردهای قدرت های جهانی و دولت های وابسته خود هستند.



در ادامه این بیانیه آوازه جهانی انقلاب اسلامی و نفوذ گفتمان قدرتمند آن در جغرافیای سلطه و کشورهای تحت استیلای نظام های استکباری، مخمصه بزرگ و از دغدغه های اصلی آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه ای و فرامنطقه ای کاخ سفید قلمداد و افزوده شده است: امروز جبهه دشمنان انقلاب به هر موضوع و ترفندی برای ضربه زدن به پیکره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران متوسل می شوند اما با الطاف الهی و درایت رهبری حکیم، دور اندیش و شجاع و نیز هوشمندی و بصیرت ملتی که اراده کرده موفق و سربلند از پیچ تاریخی سرنوشت ساز عصر حاضر عبور کند، ناکام و مأیوس و با حقد و حسد تنها به نظاره گر پیش روندگی دامنه ی نفوذ و تأثیرگذاری میراث امام راحل تبدیل شده اند.



این بیانیه تلاقی نیمه شعبان میلاد امام زمان (عج) با ایام گرامیداشت قیام خونین 15 خرداد و سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی را بسیار الهام بخش و معنا دار توصیف و با اشاره به اینکه رهبری نهضت همواره انقلاب اسلامی را امتداد قیام عاشوا و زمینه ساز ظهور حضرت مهدی (عج) دانسته اند آورده است: نظام سلطه و صهیونیسم تمامی ظرفیت ها و سرمایه های خود برای جلوگیری از گسترش امواج انقلاب اسلامی بکارگرفته است و اینکه یک نظریه پرداز غربی اعلام می دارد برای مقابله با ایران باید با ولایت فقیه مبارزه کرد که دو بال اساسی دارد، یکی بال سرخ عاشورا و دیگری بال سبز مهدویت که ولی فقیه با این دو بال حرکت می کند و برای ضربه زدن به اصل ولایت فقیه باید این دو بال را در جامعه اسلامی ایران سست کرد؛ آن وقت است که می توان امید به سقوط جمهوری اسلامی داشت بیانگر این حقیقت است تا هنگامی که ملت ایران با تأسی به وصیت امام روح الله (ره) مبنی بر پشتیبانی از ولایت فقیه، از ولی فقیه تبعیت کرده و با وحدت، همدلی و همزبانی ملی در چارچوب منویات و سفارشات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) عمل کند، انقلاب عاشورایی به سمت درک ظهور امام عصر (عج) حرکت تکاملی خود را تداوم بخشیده و توطئه ها و سناریوهای جبهه ضد انقلاب و معاندین نظام اسلامی نیز ناتوان و ناکام خواهند بود.



سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان این بیانیه با تجدید میثاق با آرمان های بلند امام خمینی (ره) و شهیدان انقلاب اسلامی و اعلام بیعت دوباره با ولی امر مسلمین و فرمانده معظم کل قوا امام خامنه ای عزیز و دعوت از آحاد مختلف ملت ایران برای شرکت در آئین های نیمه شعبان و گرامیداشت امام راحل (ره) و تأکید بر لزوم بصیرت و هوشمندی آنان نسبت به فشارهای بین المللی و تهدیدات و تحولات منطقه ای آورده است: میراث داران مکتب خمینی کبیر (ره) در دوران معاصر که مصاف "گفتمان انقلاب اسلامی" و "جاهلیت مدرن" در مراحل سرنوشت سازی قرار گرفته است با تمسک به وصایای امام (ره)، ولایت فقیه را قطب نمای حرکت خود دانسته و با استحکام بخشی ساخت درونی قدرت و تلاش در ارتقای ظرفیت های دفاعی کشور، انقلاب اسلامی و ملت ایران را برابر تهدیدات و تکانه های ناشی از اراده شیطانی قدرت های استکباری و زیاده طلب مصون نگه داشته و ماجراجویان عرصه تهدید نظامی را با پاسخ قاطع، سخت و جهنمی مواجه خواهند ساخت.