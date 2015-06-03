نهضت امام خمینی(ره)، زمینه ساز حکومت حضرت مهدی (عج) است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن چهاردهم خرداد، سالروز رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن صدور بیانیه ای این روز را به تمامی آزادگان جهان و دوستداران آن عزیز سفر کرده تسلیت گفته و بر تداوم راه آن امام بزرگوار تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است:

در آن روز خورشیدی غروب کرد که با طلوع آن، هزار چشمه نور در زندگی ملت ایران جوشیده بود. روحی عروج کرد که ملت را جان بخشیده، حنجره‌ای خاموش شد که نَفَس گرمش، سردی و افسردگی را از جهان اسلام زدوده بود و لبانی بسته شد که عزت و کرامت را بر مسلمین فرو خوانده بود.

در ادامه بیانیه آمده است: پس از ارتحال خمینی کبیر در چهاردهم خرداد 1368، فکر ناب و اندیشه روشن و خط ماندگار روح خدا میان عاشقان تداوم یافت و ان شاءالله نهضت حضرت امام خمینی(ره) زمینه ساز حکومت مصلح جهانی، حضرت مهدی (عج) خواهد شد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه بیانیه خود با بیان اینکه صدای امام خمینی(ره) در جاهلیت قرن بیستم، بعثتی بود برای کاشتن بذر ایمان، اعتماد، آزادی و استقلال در ذهن و دل امت اسلام و فریادی علیه بت های جدید و مشرکان این روزگار؛ آورده است: کلام امام(ره)، آیه هایی بود که خودسازی را بر دل ملت تابانید و پانزده خرداد، جلوه ای از فرمان خدا بر آشکار سازی مأموریتی الهی بود که خشم طاغوتیان را برانگیخت .

این بیانیه می افزاید: امام خمینی رحمه الله از نظر علم و عمل، درک عمیق معرفتی و نیز تقوای عملی و علمی، از بزرگ ترین شخصیت های اسلامی به شمار می آمد و در وارستگی، تهذیب نفس، شجاعت، درک زمان، شناخت جامعه، رأفت با دوستان و شدت با دشمنان بی نظیر بود.

او با اراده پولادین خود که ریشه در ایمان و اتکایش به خداوند داشت، اجازه نمی داد هیچ چیز مانع عملی ساختن مقاصد والایش شود.

آمیختگی بُعد الهی با روح مردم داری، خود را خدمتگزار و عاشق مردم دانستن، کوتاه نیامدن در مقابل دشمن، بصیرت و دیدن مسائل و عمق زوایای امور؛ از جمله ویژگی های رهبری الهی امام خمینی رحمه الله علیه بود که ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خود به آن اشاره کرده است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان بیانیه خود آورده است: پرچمی که امام خمینی (ره) برافراشته، اکنون بر دوش علمداری رشید از نسل حسین فاطمه(س) قرار دارد که کشتی انقلاب اسلامی را در تلاطم و توفان های مهیب و دشمنی های بدخواهان نظام هدایت فرمودند و کارکنان ارتش به عنوان سربازان ولایت، پای در رکاب، آماده اجرای منویات حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) در تداوم راه پر افتخار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می باشند.