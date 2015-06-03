انتظار ظهور در جامعه باید به فرهنگ تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی امروز در دیدار جمعی از طلاب و فضلای همدانی مقیم حوزه علمیه قم که در دفتر این استاد برجسته حوزه برگزار شد، نیمه شعبان و روز غدیر را از روزهای بسیار با عظمت در اسلام دانستند و بر تبدیل شدن موضوع مهدویت به یک فرهنگ در جامعه تأکید کردند.

وی افزود: حضرت مهدی(عج) برکات زیای دارند یکی از آن برکات فیوضاتی است که از ناحیه حضرت به مردم می‌رسد. بر قراری نظام جمهوری اسلامی به برکت وجود مقدس آن حضرت است.

این مفسر قرآن کریم ابراز داشت: دومین ویژگی آن حضرت عساره جهان خلقت انبیاء و معصومین(ع) بودن است و این ویژگی باعث منشاء برکات زیادی برای جهان و جامعه شده است.

وی اظهار داشت: امروز امام خمینی(ره) هم یکی از آن برکات جامعه است، زیرا با حرکت عظیم خود توانستند انقلاب را به جهان صادر کنند که نظیر آن را کمتر می‌توان پیدا کرد. امام(ره) کسی بود که در همین حجره‌ها و فیضیه به رشد و بالندگی علمی و اخلاقی رسیده بود.

آیت الله نوری همدانی در توصیه با طلاب گفت: طلبگی و سربازی آن حضرت افتخار و نعمت بزرگی است باید قدر این نعمت را دانست و شکرگذار بود.

وی گفت: انتظار فرج هم یکی دیگر از ویژگی‌ها است که بسیار ارزشمند است و ثواب عظیمی برای منتظران واقعی درنظر گرفته شده است.

این مرجع تقلید افزود: امروز این انتظار ظهور در جامعه باید تبدیل به یک فرهنگ شود و باید عنایت خاصی به این موضوع داشته باشیم و بر احیاء این فرهنگ ناب تلاش کنیم.