اشتغال جوانان مهمترين اولويت جامعه امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رستمی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار كرد: تمام برنامه ريزى ها در امور جوانان بايد با رويكرد اشتغال زايى و كمك به صرف اوقات مناسب و جلب رضايتمندى بيشتر جوانان باشد.



وى با بيان اينكه جوان امروز از شاخصه اجتماعى بودن بالايى نسبت به گذشته برخوردار است، افزود: اين امر به دليل استفاده از فضای مجازى بوده كه باعث علاقه مندى بيشتر به مشارکت، نقد و ارائه نظریات آنان شده و بستر بدون محدوديتى است كه اين فضا فراهم كرده است.



مشاور وزير كشور در امور جوانان عنوان كرد: جوانان و خانواده باید برای چگونگی استفاده و حضور در فضای مجازی آموزش هاى لازم را ببينند كه جوانان به طور ويژه مى توانند از اين فرصت‌ در زمینه‌های مختلف علمی، پژوهشی و آموزشی استفاده كنند.



وى بيان كرد: از جمله ويژگى هاى فضای مجازی بی زمان و بی مکان بودن آن است كه به راحتی تمامى اطلاعات را در دسترس افراد قرار مى دهد و توانايى شکل گیری پدیده یا حرکت اجتماعی در سطح ملی و یا بین المللی را در زمان محدود را نيز دارد.



شبکه های اجتماعی جوانان را تهدید می کند

رستمى با اشاره به مقاوم سازى جوانان در برابر تهاجمات فضاى مجازى تصريح كرد: چنانچه توانمندسازی جامعه جوان را جدی نگیریم با صحنه‌های پیچیده تری روبه رو خواهيم شد كه از جمله اقدامات كشور در سال جارى براى مقابله با اين مشكل توانمند سازى يكصد هزار جوان ایرانی در زمینه اشتغال است.



وى با بيان اينكه رسانه هاى خارجى جايگاه رسانه داخلى را بين جوانان پر كرده است، تصريح كرد: بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته تا پایان سال ۹۲ میزان تماشای روزانه تلویزیون در ایران ۶۶.۵ درصد، ۱۸.۲ درصد یکبار در هفته و ۶ درصد ماهی یکبار بوده است و این در حالی است که این آمار برای تماشای برنامه‌های ماهواره روزانه ۳۱.۴ درصد و ۱۷ درصد ماهی یکبار است.



مشاور وزير كشور در امور جوانان ادامه داد: شبکه‌های اجتماعی داراى ظرفیت‌های امنیتی، اقتصادی، آموزشی، هنری بسیاری است که درصورت بی توجهی مى تواند تبديل به تهديد براى كشور باشد.



وى به تاكيدات مقام معظم رهبری در ارتباط با توجه جدى به زبان فارسى در شبكه هاى مجازى اشاره كرد و گفت: چنانچه از اين امر غفلت كنيم در آینده نزدیک نیمی از تمدنمان را از دست خواهيم داد.



وى اضافه كرد: با توجه به تنوع انواع شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی باید جامعه جوان كشور بيش از گذشته با آسيب ها و تهديدات این فضا آشنا شوند همچنین بايد ما نيز در حوزه‌های مختلف اشتراک و انتشار فضای مجازی حضور بيشترى داشته باشيم و بتوانیم با حضور فعالانه فرهنگ ايرانى و اسلامى را گسترش دهیم.