شمار تلفات سقوط اتوبوس در کندوان به ۲۶ نفر رسید

ناصر زندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک مصدوم تبعه عراق که لیدر گردشگران حادثه دیده اتوبوس و در بیمارستان رازی چالوس بستری بود، امروز درگذشت و شمار تلفات به ۲۶ نفر رسید.

وی عنوان کرد: در مجموع این حادثه ۲۶ کشته داشت که یک نفر راننده و تبعه ایران و بقیه تبعه عراق بوده اند و از ۱۵ مصدوم نیز ۱۰ نفر کودک هستند و ازاین تعداد سه نفر در آی سی یو بیمارستان طالقانی چالوس بستری هستند.

وی یادآور شد: از مجموع مصدومان حادثه یک نفر به بیمارستان آمل و یک مصدوم نیز به بیمارستان ساری اعزام و منتقل شده است.

فرماندار چالوس از عیادت مدیر کنسولگری عراق از سانحه دیدگان سقوط اتوبوس در بیمارستان چالوس خبر داد و گفت: وی وضعیت رسیدگی به مصدومان حادثه دیده را رضایت بخش توصیف کرده و هم اینک نیز در منطقه حضور دارد.

زندی یادآور شد: به محض آنکه وضعیت بیماران و مصدومان حادثه دیده بهبود یابد نسبت به ترخیص و اعزام آنها به کشورشان اقدام خواهیم کرد.

به گزارش مهر، سانحه سقوط اتوبوس اسکانیا با ۴۱ مسافر عصر سه شنبه در محدوده هریجان استان مازندران رخ دارد و در این حادثه اتوبوس پس از برخورد به کوه به عمق دره ۲۰۰ متری سقوط کرده است.