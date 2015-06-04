سپاه البرز به مناسبت ارتحال امام(ره) بیانیه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز، سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز به مناسبت بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) بیانیه ای را صادر کرد.

در این بیانیه آمده است؛ ما پاسداران سپاه خطه شهید پرور استان البرز، سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد را به ملت شریف ایران و تمامی عاشقان و رهروان ولایت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.

امروز سیلی خوردگان راه ولایت تلاش می کنند تا با اعمال فشار در حوزه اقتصادی و انرژی هسته، ایران اسلامی را به عقب نشینی و یا سازش و تسلیم وا دارند.

این رهروان امام راحل (ره) بودند که با تأسی از نظام فکری و سیاسی وی، استکبار جهانی را در جهان به چالش کشانده و با بر ملا کردن پشت پرده های دموکراسی دروغین غرب، آنان را به زانو درآوردند.

۱۴ خرداد بهانه‌ای است تا بار دیگر ضمن تجدیدعهد با آرمان‌های مقدس امام راحل (ره) نسبت به میراث معنوی او یعنی انقلاب اسلامی و ولایت‌فقیه که قلب تپنده انقلاب اسلامی است وفادار مانده و نگذاریم حریم مقدس ولایت‌فقیه توسط نااهلان و فتنه گران مورد تعرض قرار گیرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است؛

ما پاسداران حریم ولایت با سربازی در راه حفظ آرمانهای والای بنیان گذار انقلاب و خون پاک شهدا با امام خود عهد دوباره میبندیم تا میراث ارزشمندش به دست هیچ ناهلی نیفتد و چشم دشمن را کور می کنیم تا نتواند حتی به گوشه ای از تمامیت ارضی کشور عزیزمان ایران اسلامی، خیره شود.

ما پاسداران کشتی با عظمت انقلاب اسلامی گوش به فرمان ناخدای با تدبیر خود مقتدرانه از گرداب‌ها، صخره‌ها و طوفان‌های سهمگین توطئه و فتنه‌های کور دشمنان داخلی و خارجی عبور کرده و ندای توحید، آزادی خواهی و عزتمندی مسلمانان را به سرتاسر جهان هستی منتشر خواهیم کرد.

در پایان این بیانیه آمده است؛ ما پاسداران فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت ا… العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، اعلام می کنیم تا آخرین قطره خون و جانی که در بدن داریم نخواهیم گذاشت استکبار جهانی، این دشمن دیرینه انقلاب اسلامی در قالب جنگ نرم، نظام ما را به استحاله فرهنگی و سیاسی بکشاند و عهد دوباره می بندیم تحت لوای فرامین مقام عظمای ولایت، برای اعتلای این نظام مقدس و سرافرازی ایران اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.