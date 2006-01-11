دريا سروده هاي شاعران معاصر ايران در يك كتاب





به گزارش مهر ، كتاب " برشانه هاي امواج " به كوشش رحمت الله نصيرپور و با مقدمه پرويز بيگي حبيب آبادي ، در برگيرنده حدود صد قطعه شعراز شعراي نسل جديد ادبيات انقلاب و دفاع مقدس است كه در اشعار خود كوشيده اند با محور قراردادن مضمون دريات و دريا دلان عرصه دفاع مقدس ، پيوندي شاعرانه و رمانتيك از مفاهيم انساني و ازلي همچون ايثار و گذشت و همچنين وقايع دوران پرحماسه هشت سال دفاع را به تقدير در آورند.

" بر شانه هاي موج " را به شهادت قطعات موجود در آن ، مي توان پنجره اي به كرانه هاي افتخار و ايثار مردان دريايي بر شمرد كه به قلم شاعران نوجوي متعهد، در زمره آثار ماندگار و منحصر به فرد شعر حماسه ومقاومت به شمار مي رود.

در اين مجموعه در كنارآثار شاعراني چون : عبدالجبار كاكايي ، علي رضا قزوه ، سلمان هراتي و پرويزبيگي حبيب آبادي به نام هايي مانند مريم سقلاطوني ، محمد علي حضرتي ، فاطمه سالاروند و ... بر مي خوريم كه هريك از منظر ونگاهي ويژه ، سروده هاي زيبا و درخور توجهي را به ادبيات متعهد دفاع مقدس ارزاني داشته اند .

نكته تامل برانگيز ديگر كه پرويز بيگي حبيب آبادي نيز در مقدمه كتاب بر آن تاكيد داشته است ، دشوراي گردآوري چنين مجموعه اي است كه به لحاظ محدوديت اشعار سروده شده با مضمون حماسه هاي دريايي و كميت اندك آن ، مي توان آن را اقدامي شايسته و تحسين برانگيز عنوان كرد.





رحمت الله نصيرپور

گردآورنده اشعار كتاب

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پرويز بيگي حبيب آبادي در نوشتار آغازين كتاب آورده است : "... حماسه مردان سپيد پوش چيزي نيست كه بتوان آن را درگستره الفاظ روايت كرد. نگاشتن و سرودن از آنان كه خويشتن را در حسي فراتر از ادراك به پهنه مواج آبي ها سپرده اند و در بي كرانگي دل هاي دريايي خويش ، افق خون رنگ شهادت را لحظه شماري كرده اند، كار دشواري است... "

شعر " بيا برويم " از زنده ياد تيمور ترنج ، نمايه اي دل انگيز از دفتر شعر " بر شانه هاي موج " پيش روي مي گذارد :

اوقات دريات هميشه آبي نيست...!

گاهي هم

كه بوي گريه هاي ما

در تنفس خاموش بادها مي پيچيد

خيزاب هاي خفته

با تلنگر نسيمي

بيدار مي شوند



دفتر شعر " برشانه هاي موج" كه گرد آوري مجموعه اي از اشعار مرتبط با حماسه هاي دريايي شاعران معاصر ، به همت شاعر جوان معاصر رحمت الله نصيرپور است ، از سوي دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامي اداره عقيدتي سياسي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در سال 1382 در شمارگان 2000 نسخه و بهاي پشت جلد 1650 تومان روانه بازار نشر شده است .