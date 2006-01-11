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۲۱ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۲۹

بي قرار " بر شانه هاي موج "

دريا سروده هاي شاعران معاصر ايران در يك كتاب

دريا سروده هاي شاعران معاصر ايران در يك كتاب

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : چه راز شگرفي در دريا نهفته است كه موجها بي قرار خود را به ساحل مي كشانند و بر صخره ها مي كوبند و در صميمتي زلال ، آوازهاي شرجي خود را به گوش جان مي رسانند !... دريا پر از رازهاي شگرف است ، راز پرياني كه گيسوانشان را به شانه امواج مي سپارند و ... ، دريا پر از اندوه است .

 


به گزارش مهر ، كتاب " برشانه هاي امواج " به كوشش رحمت الله نصيرپور و با مقدمه پرويز بيگي حبيب آبادي ، در برگيرنده حدود صد قطعه شعراز شعراي نسل جديد ادبيات انقلاب و دفاع مقدس است كه در اشعار خود كوشيده اند با محور قراردادن مضمون دريات و دريا دلان  عرصه دفاع مقدس ، پيوندي شاعرانه و رمانتيك از مفاهيم انساني و ازلي همچون ايثار و گذشت و همچنين وقايع دوران پرحماسه هشت سال دفاع را به تقدير در آورند.

" بر شانه هاي موج " را به شهادت قطعات  موجود در آن ، مي توان پنجره اي به كرانه هاي افتخار و ايثار مردان دريايي بر شمرد كه به قلم شاعران نوجوي متعهد، در زمره آثار ماندگار و منحصر به فرد  شعر حماسه ومقاومت به شمار مي رود.

در اين مجموعه در كنارآثار شاعراني چون : عبدالجبار كاكايي ، علي رضا قزوه ، سلمان هراتي و پرويزبيگي حبيب آبادي به نام هايي مانند مريم سقلاطوني ، محمد علي حضرتي ، فاطمه سالاروند و ... بر مي خوريم كه هريك از منظر ونگاهي ويژه ، سروده هاي زيبا و درخور توجهي را به ادبيات متعهد دفاع مقدس ارزاني داشته اند .

نكته تامل برانگيز ديگر كه پرويز بيگي حبيب آبادي نيز در مقدمه كتاب بر آن تاكيد داشته است ،  دشوراي گردآوري چنين مجموعه اي است كه به لحاظ محدوديت اشعار سروده شده با مضمون حماسه هاي دريايي و كميت اندك آن ، مي توان آن را اقدامي شايسته و تحسين برانگيز عنوان كرد.



رحمت الله نصيرپور
گردآورنده اشعار كتاب
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پرويز بيگي حبيب آبادي در نوشتار آغازين كتاب آورده است : "... حماسه مردان سپيد پوش چيزي نيست كه بتوان آن را درگستره الفاظ روايت كرد. نگاشتن و سرودن از آنان كه خويشتن را در حسي فراتر از ادراك به پهنه مواج آبي ها سپرده اند و در بي كرانگي دل هاي دريايي خويش ، افق خون رنگ شهادت را لحظه شماري كرده اند، كار دشواري است... "

شعر "  بيا برويم " از زنده ياد تيمور ترنج ، نمايه اي دل انگيز از دفتر شعر " بر شانه هاي موج " پيش روي مي گذارد :

اوقات دريات هميشه آبي نيست...!
گاهي هم
كه بوي گريه هاي ما
در تنفس خاموش بادها مي پيچيد
خيزاب هاي خفته
با تلنگر نسيمي
بيدار مي شوند

دفتر شعر " برشانه هاي موج" كه گرد آوري مجموعه اي از اشعار مرتبط با حماسه هاي دريايي شاعران معاصر ، به همت شاعر جوان معاصر رحمت الله نصيرپور است ، از سوي دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامي اداره عقيدتي سياسي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در سال 1382 در شمارگان 2000 نسخه و بهاي پشت جلد 1650 تومان روانه بازار نشر شده است .
کد مطلب 276767

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