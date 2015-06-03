از چه چیزهایی در فناوری متنفر هستیم؟

جام جم نوشت: در دنیای امروز ما فناوری به اندازه‌ای ریشه کرده است که نمی‌توان انتظاری به‌جز غرق شدن در آن را داشت و به همین علت نیز در کنار مزایای بسیاری که فناوری‌های روز برای ما به همراه آورده‌اند، مشکلاتی نیز به واسطه این فناوری‌ها برای جوامع به وجود آمده است. یکی از وب‌سایت‌های مطرح انگلیسی زبان در این باره از کاربران خود نظرخواهی کرده است که نتایج آن نشان دهنده توافق نظر بر روی بسیاری از موارد خاص است و جالب اینجاست که بیشتر موارد به شبکه‌های اجتماعی بازمی‌گردند.در ادامه به بررسی مهم‌ترین این موارد خواهیم پرداخت.

شبکه‌های اجتماعی و خودشیفتگی و غرور کاذب: اگر به شبکه اجتماعی خاصی مانند توییتر نگاه کنید به صورت قطعی خواهید دید که کمتر از یک درصد کاربران این شبکه اجتماعی می‌توانند حجم 140 کاراکتر را با کلماتی مفید پرکنند. در کنار این امر نیز تعداد بالای فالو کنندگان یک فرد در شبکه‌های اجتماعی معمولا به خود بزرگ‌پنداری منجر خواهد شد و این امر جلوی پیشرفت افراد در دنیای واقعی را خواهد گرفت.

قبرستان دستور زبان و املا: شاید اگر شما هم در شبکه‌های اجتماعی حضور منظمی داشته باشید شاهد سیر قهقرایی زبان و ادبیات نگارشی بوده‌اید، این موضوع تنها به یک زبان بازنمی‌گردد و حتی گریبان‌گیر زبان شیرین پارسی نیز شده است، تنها کافی است تا چند دقیقه‌ای در شبکه‌های اجتماعی بگذارنید تا ببینید که چگونه حرف زدن به حرفیدن! به اشتراک گذاری به شر کردن! و ... تبدیل شده است.

فاصله اندک عرضه فناوری‌های جدید: حتی اگر سرمایه شما بسیار زیاد باشد بازهم نخواهید توانست تمامی دستگاه‌های ارائه دهنده فناوری‌های جدید را خریداری کنید، این امر به سادگی قابل درک است زیرا درهر ماه شاهد عرضه حداقل 10 مدل جدید برای تلفن‌های همراه هستیم که هریک از آن‌ها امکانات متفاوت و منحصر به فردی دارند و همین امر پایاپای شدن با فناوری را تنها برای افراد متمول ممکن می‌سازد.

ورود زندگی خصوصی به محیط‌های عمومی: امروزه برای بسیاری از افراد، استفاده از اینستاگرام به معنی گذاشتن عکس وعده‌های غذایی، استفاده از توییتر به معنی گفتن جک و شوخی‌های معمولا نادرست است و نمونه‌های مشابه را می‌توان در شبکه‌های اجتماعی یافت، به این ترتیب محیط زندگی خصوصی شما با تغییر مرز روبرو خواهد شد و متاسفانه در بسیاری از موارد، بسیاری از افراد قربانی دیگران خواهند بود و زندگی خصوص آن‌ها توسط دیگران به شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی راه می‌یابد.