تجمع مخالفان رئیس جمهوری مصر در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اعتراض مخالفان السیسی در حالی انجام می گیرد که همزمان عده ای از طرفداران وی نیز در این محل حضور یافته و شعارهایی در حمایت از رییس جمهوری مصر سر دادند.

پیش از این نیز اعلام شده بود که یکی از دانشجویان مصری مقیم آلمان در اعتراض به این سفر، دست به اعتصاب غذا زده است. بر این اساس رییس جمهوری مصر برای سفری دو روزه، شب گذشته وارد برلین شد. وی روز چهارشنبه با آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در حالی که محور اصلی این گفتگوها، تقویت روابط دو جانبه و مسائل منطقه ای عنوان شده، اما در جریان نشست خبری آنگلا مرکل با عبدالفتاح السیسی، صدر اعظم آلمان از احکام صادر شده برای اعضای اخوان المسلمین در مصر ابراز نگرانی کرد.