تصويربرداري "حلقه سبز" تا پايان سال در تهران ادامه دارد

محمد پيرهادي، تهيه‌كننده اين مجموعه درباره روند شكل‌گيري توليد اثر به خبرنگار تلويزيوني "مهر" گفت: "تصويربرداري مجموعه تلويزيوني "حلقه سبز" از آبان امسال آغاز شده و تاكنون حدود 30 درصد از تصويربرداري اثر به انجام رسيده است. در حال حاضر لوكيشن‌هاي سريال در تهران قرار دارد كه بر اساس برنامه‌ريزي اين مرحله از كار تا پايان سال 84 در تهران ادامه مي‌يابد. پس از تعطيلات نوروزي سال 85 ادامه توليد اين مجموعه در برخي از شهرهاي استان‌هاي گيلان، مازندران و زنجان پيگيري مي‌شود."

وي خاطرنشان كرد: "مرحله دوم تصويربرداري اين سريال كه از فرودين 85 آغاز مي‌شود تا تابستان سال آينده به طول مي‌انجامد. اين مجموعه تلويزيوني از بازيگران زياد و لوكيشن‌هاي متعدد و گسترده‌اي برخوردار است. به همين دليل زمان توليد سريال وقت زيادي را به خود اختصاص مي‌دهد."

پيرهادي ضمن پرهيز از شرح كامل داستان سريال درباره مضمون و قصه اين اثر اظهار داشت: "اين سريال مضموني اجتماعي دارد و طي وقايع مختلفي كه براي شخصيت‌هاي داستان به وجود مي‌آيد، زندگي انسان‌هاي امروزي از جنبه‌هاي مختلف و گوناگون مورد بررسي و كنكاش قرار مي‌گيرد كه اين بررسي و دقت نظر در قالب داستان‌هاي مختلف هر قسمت بيان مي‌شود."

در مجموعه تلويزيوني "حلقه سبز" كه داستان آن بر اساس حدود شش ماه تحقيق به وسيله گروهي از كارشناسان در رشته‌هاي مختلف زير نظر مستقيم حاتمي كيا شكل گرفته و نگارش فيلمنامه حدود شش ماه وقت را به خود اختصاص داده، حميد فرخ‌نژاد، سيما تيرانداز و محمد حاتمي به عنوان بازيگران اصلي ايفاي نقش مي‌كنند.