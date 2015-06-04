حضور گسترده مردم در حرم امام/ابراز احساسات مردم به رهبر انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره) با حضور بیش از یک میلیون از ارادتمندان به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مرقد مطهر امام راحل برگزار شد.

در این مراسم مردم متدین و انقلابی ایران بار دیگر با رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده و بر حفظ و پاسداری از ارزش ها و آرمان های امام راحل تأکید کردند.

حضور باشکوه مردم متدین ایران اسلامی از اقصی نقاط کشور در مراسم بیست و ششمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره) بار دیگر این پیام را به جهانیان رساند که مردم ایران هیچگاه از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی دست نخواهند کشید.

سردادن شعارهای مختلف در حمایت از رهبری

زائران و ارادتمندان به امام راحل از ساعات اولیه صبح خود را به حرم مطهر امام راحل رسانده بودند تا در مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران شرکت و بار دیگر با رهبر معظم انقلاب دیدار کنند.

در ابتدای مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل، حجت الاسلام سید حسن خمینی تولیت آستان مقدس مرقد مطهر امام خمینی(ره) در میان زائران به ایراد سخن پرداخت و ضمن عرض خیر مقدم به مقام معظم رهبری و تمامی زائران حرم امام اظهار داشت: این سرزمین، سرزمین خمینی است و همه دنیا ملت ایران را آزموده اند و اگر کسی چپ به این مملکت نگاه کند، زیر سایه فرمانده کل قوا، ملت ایران اجازه هیچ گونه تعدی به این مملکت را نمی دهند.

ابراز احساسات مردم همزمان با سخنرانی مقام معظم رهبری

پس از سخنرانی تولیت آستان مقدس حرم امام، رهبر معظم انقلاب اسلامی در جایگاه سخنرانی حاضر شدند و مردم نیز به ابراز احساسات پرداخته و با سردادن شعارهایی بار دیگر پیوند که خود را با رهبری و ولایت به معرض نمایش گذاشتند.

حضور سران قوا در مراسم سالگرد ارتحال امام راحل

همزمان با سخنرانی مقام معظم رهبری شخصیت ها و مسئولان عالی رتبه نظام اسلامی به همراه شخصیت ها و مسئولان کشورهای خارجی در مراسم حاضر بودند.

حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور، علی لاریجانی رییس مجلس، آیت الله آملی لاریجانی رییس قوع قضائیه، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله هاشمی شاهرودی و فرماندهان نظامی و انتظامی از جمله مسئولان شاخص حاضر در مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل بودند.

تجدید بیعت دوباره ملت ایران با آرمان های انقلاب اسلامی

زائران و حاضران در حرم مطهر امام راحل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از حضور در مراسم ارتحال بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران را تجدید بیعت دوباره با مقام معظم رهبری و ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی عنوان کردند.

حسین محمدی یکی از جوانان حاضر در حرم مطهر امام راحل که با سربند لبیک یا خامنه ای در این مراسم حاضر شده بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز بار دیگر حضور پرشور مردم در مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل این پیام را به همه جهان رساند که ملت ایران نظام اسلامی را دوست داشته و اجازه نمی دهند توطئه ها و نقشه های دشمن به نتیجه برسد.

این جوان ایرانی افزود: بسیاری از دشمنان انقلاب اسلامی از حضور باشکوه مردم در مراسم سالگرد ارتحال امام راحل و تجدید بیعت دوباره با رهبری نگران و عصبانی هستند اما ملت ایران همواره به مسیر عزت و سرافرازی خود ادامه خواهند داد.

سعید یوسفی نیز که با نوشتن شعار جانم فدای رهبر در مراسم سالگرد ارتحال امام شرکت کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم متدین و انقلابی ایران اسلامی از روز گذشته در حرم مطهر امام حاضر شده و با حضور پرشور خود بار دیگر برگ زرینی را در تاریخ پرافتخار این سرزمین رقم زدند.

وی افزود: حضور پرشکوه مردم در مراسم سالگرد ارتحال امام راحل نشان داد که ملت ایران بصیر و هوشیار هستند و باید این بصیرت و هوشیاری از سوی مسئولان در رده های مختلف مورد توجه قرار گیرد.