انتظار فرج از هر عبادتی بالاتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله‌ مظاهری، آیت‌الله حسین مظاهری اظهار داشت: معنای انتظار فرج برای شیعه که بتواند پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته شود این است که خود باید عامل باشد و معنا ندارد شیعه‌ای که خود گناه می‌کند یا شیعه‌ای که خودش متجاوز است، بتواند این کار را انجام دهد و زیر پرچم امام زمان (عج) باشد.

مرجع عالی‌قدر جهان تشیع ادامه داد: این جمله «یَعْبُدُونَنی‏ لا یُشْرِکُونَ بی‏ شَیْئاً» یعنی همه متّقی و همه آماده باشند و معنای انتظار فرج که خیلی ثواب دارد و به‌اندازه‌ای ثواب دارد که فرمودند هر که منتظر حضرت مهدی (عج) باشد، مثل این است که در مقابل پیغمبر اکرم (ص) شهید شود و در خون خود غوطه‌ور باشد.

آیت‌الله مظاهری انتظار فرج را از هر عبادتی بالاتر دانست و گفت: این آیه شریفه انتظار فرج را معنا کرده است، یعنی اول این آیه شریفه به شیعه وعده می‌دهد که به دست شما و به رهبری امام زمان (عج) با خرق عادت و با معجزه، پرچم اسلام روی کره زمین افراشته شود و وعده می‌دهد به دست شما ظلم نابود شود و عدالت صددرصد در جامعه و در دنیا حکم‌فرما باشد.

وی افزود: همچنین وعده می‌دهد که ناامنی به‌ طور کلی از بین رود و به‌ جای آن امنیت صددرصد در جامعه حکم‌فرما باش و این وعده خداست و اما قرآن می‌فرماید: این وعده خدا از کسی است که به‌راستی شیعه باشد.