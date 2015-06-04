انقلاب اسلامی زمینه ساز حکومت حضرت مهدی(عج) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) که در مصلای شهر رشت برگزار شد، اظهار کرد: با درس گرفتن از سایر انقلاب هایی که در دنیا رخ داده و نگاه به سرنوشت آنها باید انقلاب ایران را با اتصال به قیام حضرت مهدی(عج) بیمه کنیم.

وی افزود: در قرآن بارها به سرنوشت قوم نوح و موسی(ع) اشاره و تاکید شده که تاریخ تکرار شدنی است به همین دلیل باید از کجروی های قوم نوح و موسی(ع) عبرت گرفته و مراقب باشیم تا این آفات در انقلاب ما نفوذ نکند.

سعیدی همچنین به نقش ولایت در زمان غیبت امام زمان(عج) اشاره و تاکید کرد: رهبران الهی دارای پنج عنصر مشترک اعتبار، تبعیت، اختیارات، نصب و رسالت هستند و پیروی از ولایت در زمان غیبت لازم و ضروری بوده و ملت را از ابتلا به کجروی و آفات دور نگه می دارد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ادامه داد: رهبران الهی نقشه راه سعادت بشری را نشان می دهند و مردم نیز وظیفه دارند آن را پذیرفته و آن را تمام و کمال به اجرا درآورند.

مراسم بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) با حضور پر شور مردم و مسئولان استان گیلان برگزار شد.