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۱۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۱۹

پذیرش در ۹ رشته ؛

شنبه آخرین مهلت ثبت نام در دستیاری تکمیلی دندانپزشکی

شنبه آخرین مهلت ثبت نام در دستیاری تکمیلی دندانپزشکی

مهلت ثبت نام در پذیرش دستیار تكمیلی تخصصی (فلوشیپ) رشته های دندانپزشكی برای مهرماه ۱۳۹۴ روز شنبه ۱۶ خرداد پایان می پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان دوره تكمیلی تخصصی (فلوشیپ) رشته های دندانپزشكی می توانند تا روز شنبه از طریق سایت معاونت آموزشی دانشگاه ها به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.

آزمون کتبی پذیرش این گروه از دستیاران تکمیلی روز ۸ تیرماه ۹۴ برگزار می شود و زمان آزمون شفاهی در روز آزمون کتبی به اطلاع داوطلبان می رسد.

شرکت کنندگان ملزم به کسب حداقل ۶۰ درصد نمره در هر دو مرحله  کتبی و شفاهی هستند.

فلوشیپ در رشته های تکمیلی آنکولوژی دهان، فک و صورت، جراحی دهان، فک و صورت کرانیوفاسیال و کودکان، ترومای فک و صورت، جراحی ترمیمی دهان، فک و صورت، دردهای دهانی، فکی و صورتی، بیولوژی دهان، ایمپلنت های دندانی، دندانپزشکی بیمارستانی، پروتزهای فک و صورت با ظرفیت محدود انجام می گیرد.

کد مطلب 2767886
زهره بال

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