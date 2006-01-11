مذاكرات تجاري آمريكا و تايلند براي مدتي متوقف شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه بانكوك پست، در پي برخورد گروههاي معترض با پليس تايلند هيئت هاي گفتگو كننده دو كشور مجبور به توقف گفتگوها شده و تصميم گرفتند محل نشست خود را تغيير دهند.

گزارشها حاكي از آن است در حالي كه دو كشور وارد سومين روز از دور گفتگوهاي خود مي شوند، هزاران نفر از معترضين از گروههاي مختلف مدني در مقابل هتل شرايتون تجمع كرده و مانع از ادامه گفتگوها شدند.

همچنين معترضين سعي در آن بودند تا با زور وارد هتل شده و از ادامه گفتگوهايي كه به زعم آنها منافع مردم اين كشور را تامين نمي كند، ممانعت به عمل آورند.

شاهدان گفتند كه با توجه به حجم عظيم معترضين برخي از گفتگو كنندگان با لباس مبدل و به عنوان توريست خود را از مهلكه نجات دادند.

روز گذشته شركت كنندگان در اين تظاهرات كه از سوي 11 گروه فعال ترتيب يافته است نامه اي را به سركنسول آمريكا در "چيانگ ماي" تحويل دادند كه وي نيز در گفتگوهاي مربوط به تجارت آزاد حضور دارد.

فعالان معترض همچنين به خاطر آنچه كه گفته مي شود اين توافق آزاد تجاري منافع مردم اين كشور و مشاركت عمومي را تامين نمي كند، گفتگوهاي آتي مربوط به اين موضوع را نامشروع خوانده اند .

آنها همچنين بر اين باورند كه اين توافق، منافع گروه هاي تجاري را تامين مي كند.

آنها مي گويند: پيشنهاد آمريكا به طور مؤثري دسترسي به داروهاي تجاري ارزان و همگاني را در تايلند كه بالاترين نرخ آلودگي به ويروس اچ آي وي - 670 هزار نفر(يك درصد جمعيت كل كشور)- را دارد، محدود خواهد كرد.

"آنوتين چارن ويراكول"Anutin Charnvirakul، معاون عمومي وزير بهداشت كه بر گفتگوها نظارت مي كند، اظهار داشت: نگراني هايي درباره داروهاي مورد نياز همگان وجود دارد كه امروز مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

معترضين همچنين بر اين باورند كه اين به نفع مردم تايلند نيست و اين معامله اي است كه تنها سود و نفع آمريكا را در پي خواهد داشت.

اين مقام بهداشتي همچنين تاكيد كرد كه دولت اين كشور قطعاً از حقوق و منافع كشور حمايت مي كند و بعداً كنفرانسي را درباره نتايج اين گفتگو در بانكوك برگزار و مسائل را به اطلاع عموم خواهد رساند.



فعالان تايلندي همچنين درخواست آمريكا براي بازكردن بازار كشاورزي اين كشور به روي محصولات آمريكايي را غير عادلانه مي دانند و بر اين باورند كه توافق آزاد تجاري در بازار رقابت هاي جهاني مي تواند تعداد زيادي از كشاورزان اين كشور را از كار بيكار كند.