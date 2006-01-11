دولت از ساخت خانه هاي جديد و مقاوم در مناطق زلزله زده حمايت مي كند

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به هرمزگان، احمدي نژاد كه ظهر امروز واردقشم شده بود، در جمع مردم زلزله زده روستاي "تنبان" تاكيد كرد: جوانان مومن و پرشور و پر استعداد اين منطقه اميدهاي مردم براي ساختن ايراني مقتدر هستند و اميدوارم با همت مسئولان بتوانيم با ادامه دادن راهي كه در آغاز آن هستيم ايران را بسازيم.

رئيس جمهور با اشاره به گفتگوي خود با اعضاي شوراي اين روستا گفت: آنها به من گفتند كه مشكلات ناشي از زلزله همچنان در اين منطقه باقي است و ما هم معتقديم با توجه به آغاز فصل زمستان نمي توان با شش ميليون تومان وام قرض الحسنه كاري جدي در جهت بازسازي آسيب هاي ناشي از زلزله انجام داد.

وي تاكيد كرد: اميدوارم بتوانيم در جلسه هيات دولت سقف اين وام را بالا ببريم تا مردم قدرت ساخت خانه اي جديد و مقاوم را داشته باشند.

احمدي نژاد اضافه كرد: استاندار نيز صيانت از بهداشت مردم در مناطق زلزله زده را پيگيري مي كند و ما نيز اين كار را جزء وظايف خود مي دانيم.

به گزارش "مهر"، مردم اين منطقه كه اكثرا اهل سنت هستند در تاييد سخنان رئيس جمهور با سر دادن تكبير، شعارهايي چون "مرگ بر آمريكا " و "مرگ بر اسرائيل " سردادند.

رئيس جمهور نيز در خصوص شعارهاي مردم گفت: اين شعارها فرياد همه ملت هاي آزاده دنياست.

اين گزارش مي افزايد: حضور سرزده رئيس جمهور در اين روستاي زلزله زده موجب خوشحالي و تقدير مردم و مسئولان محلي آن شد.