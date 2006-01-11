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۲۱ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۱۸

در دومين دو سالانه انتخاب كتاب اين استان

كتابهاي برتر خراسان رضوي معرفي مي شود

پانصد و نود عنوان كتاب در دومين دو سالانه انتخاب كتاب استان خراسان رضوي توسط سي داور بررسي در ششم بهمن ماه معرفي مي شوند .

محمد كاظم دبيري - رئيس اداره امور فرهنگي  اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي  درگفتگو با خبرنگارفرهنگ وادب  مهردر مشهد ، گفت : اين كتابها چاپ اول  سال هاي 1382 و 3  مي باشند كه درهفت گروه  دين و فلسفه - علوم تربيتي  و روانشناسي ، كليات ، تاريخ ، جغرافيا ، مديريت ، حقوق ، علوم اجتماعي  و اقتصاد - ادبيات و هنر - كودكان و نوجوانان - علوم  پايه نظري  و كاربردي  و دو گروه ترجمه  و تصحيح  مورد قضاوت  داوران قرار خواهند گرفت . 

دبيري افزود :  علاوه بر اين  در موضوع شهروندي شهرداري مشهد نيز از  اثر برتر تقدير خواهد كرد  . 

به گفته وي ، اين مراسم ازسوي  اداره كل ارشاد خراسان رضوي با  همكاري معاونت  فرهنگي و اجتماعي شهرداري مشهد برگزار مي شود .

کد مطلب 276791

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