كتابهاي برتر خراسان رضوي معرفي مي شود

محمد كاظم دبيري - رئيس اداره امور فرهنگي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي درگفتگو با خبرنگارفرهنگ وادب مهردر مشهد ، گفت : اين كتابها چاپ اول سال هاي 1382 و 3 مي باشند كه درهفت گروه دين و فلسفه - علوم تربيتي و روانشناسي ، كليات ، تاريخ ، جغرافيا ، مديريت ، حقوق ، علوم اجتماعي و اقتصاد - ادبيات و هنر - كودكان و نوجوانان - علوم پايه نظري و كاربردي و دو گروه ترجمه و تصحيح مورد قضاوت داوران قرار خواهند گرفت .

دبيري افزود : علاوه بر اين در موضوع شهروندي شهرداري مشهد نيز از اثر برتر تقدير خواهد كرد .

به گفته وي ، اين مراسم ازسوي اداره كل ارشاد خراسان رضوي با همكاري معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري مشهد برگزار مي شود .