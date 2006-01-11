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۲۱ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۲۴

در مشهد

نمايشگاه كتاب " از غدير تا فجر " برگزار مي شود

نمايشگاه كتاب " از غدير تا فجر " برگزار مي شود

نمايشگاه تازه هاي كتاب با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت فرهنگي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي با عنوان " از غدير تا فجر " در مجتمع فرهنگي و هنري امام رضا (ع) برگزار مي شود .

سيد جواد جعفري مدير كل فرهنگ وارشاد اسلامي خراسان رضوي درگفتگو با خبرنگار كتاب  مهر، با اعلام اين خبر افزود :  اين نمايشگاه با 6500 عنوان كتاب كه ازابتداي سالجاري تا كنون منتشرشده است در راستاي  سياستهاي فرهنگي وزارت ارشاد با هدف تقويت  نهضت كتابخواني  و آشنايي اقشار  مختلف مردم با آخرين  دستاوردهاي  پديد آورندگان  كتاب و اهل قلم برگزار مي شود  . 

جعفري با بيان  اينكه درنمايشگاه فروش كتاب نداريم ،  افزود :  سعي ما بر اين است با ارائه اين  كتابها عناوين مورد نياز نهادها  و سازمانها را در طول سال تامين كنيم . 

وي تصريح كرد : مسئولان كتابخانه ها با مشاهده كتابها مي توانند  نيازهاي خود را مشخص و از كتابهاي اهدايي ارشاد تهيه كنند ، درحالي كه قبلا كارشناسان ارشاد كتابهاي اهدايي را مشخص  مي كردند اما ازاين پس سعي مي شود براساس سفارش مديران  كتابخانه هاي عمومي عمل شود .

به گزارش مهر ، اين نمايشگاه  به مدت بيست روز با عنوان ازغدير تا فجر در مجتمع امام رضا (ع)  پارك ملت مشهد دايرخواهد شد .

کد مطلب 276792

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