نمايشگاه كتاب " از غدير تا فجر " برگزار مي شود

سيد جواد جعفري مدير كل فرهنگ وارشاد اسلامي خراسان رضوي درگفتگو با خبرنگار كتاب مهر، با اعلام اين خبر افزود : اين نمايشگاه با 6500 عنوان كتاب كه ازابتداي سالجاري تا كنون منتشرشده است در راستاي سياستهاي فرهنگي وزارت ارشاد با هدف تقويت نهضت كتابخواني و آشنايي اقشار مختلف مردم با آخرين دستاوردهاي پديد آورندگان كتاب و اهل قلم برگزار مي شود .

جعفري با بيان اينكه درنمايشگاه فروش كتاب نداريم ، افزود : سعي ما بر اين است با ارائه اين كتابها عناوين مورد نياز نهادها و سازمانها را در طول سال تامين كنيم .

وي تصريح كرد : مسئولان كتابخانه ها با مشاهده كتابها مي توانند نيازهاي خود را مشخص و از كتابهاي اهدايي ارشاد تهيه كنند ، درحالي كه قبلا كارشناسان ارشاد كتابهاي اهدايي را مشخص مي كردند اما ازاين پس سعي مي شود براساس سفارش مديران كتابخانه هاي عمومي عمل شود .



به گزارش مهر ، اين نمايشگاه به مدت بيست روز با عنوان ازغدير تا فجر در مجتمع امام رضا (ع) پارك ملت مشهد دايرخواهد شد .

