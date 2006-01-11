كلنگ احداث واحد بين المللي دانشگاه پيام نور در قشم زده مي شود // كمبود اعضاي هيات علمي بزرگترين مشكل دانشگاه پيام نور هرمزگان است

دكتر "كريمي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي" مهر" افزود: عمده ترين مشكل واحد هرمزگان دانشگاه پيام نور كمبود اعضاي هيات علمي و فضاي آموزشي است. از نظر ساخت و ساز بيشترين تعداد ساختمان هاي دانشگاه پيام نور توسط خيرين احداث شده و برخي ساختمان ها نيز نيمه تمام باقي مانده اند.

رئيس منطقه چهار دانشگاه پيام نور در خصوص وضعيت آموزشي و مقاطع تحصيلي واحد هرمزگان دانشگاه پيام نور اظهار داشت: در حال حاضر هيچ دوره تحصيلات تكميلي در دانشگاه پيام نور هرمزگان آموزش داده نمي شود. جهت ايجاد و توسعه رشته هاي كارشناسي ارشد در اين دانشگاه، رشته مديرت اجرايي (MBA) به تازگي موفق به كسب مجوز قطعي از وزارت علوم شده است. اين رشته در مهر ماه سال آينده در مقطع كارشناسي ارشد در واحد قشم راه اندازي مي شود.

وي در ادامه افزود: همچنين دانشگاه موافقت اصولي را جهت ايجاد رشته مديريت بازرگاني در واحد قشم اين دانشگاه دريافت كرده است و در تلاش است كارشناسي ارشد رشته هاي معماري، حقوق و شيمي را نيز ايجاد كند.

"كريمي" خاطر نشان كرد: استان هرمزگان داراي 10 مركز پيام نور با 7000 دانشجو است. بسياري از اين مراكز تازه تأسيس و جوان هستند.