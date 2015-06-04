انجمن حامیان محیط زیست خوزستان به کاشت نهال در اهواز پرداختند

به گزارش خبرنگار مهر، هر سال روز ۱۵ خرداد در سراسر جهان با عنوان روز جهانی محیط زیست گرامی داشته می ‌شود. انجمن حامیان محیط زیست خوزستان، جمعی از فعالان محیط زیست هستند که از سال گذشته با تمرکز بر اصل فرهنگ سازی به انجام فعالیت هایی همچون پاکسازی محیط های شهری، نهال کاری و بسیاری فعالیت های این چنینی می پردازند که صبح امروز نیز در آستانه فرا رسیدن روز جهانی محیط زیست به نهال کاری در منطقه معین زاده اهواز پرداختند.

رئیس انجمن حامیان محیط زیست خوزستان در این خصوص و در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری برنامه درختکاری را زیباسازی و تلطیف هوای شهر عنوان می کند و می گوید: متاسفانه در بسیاری از محافل خصوصا محافل خبری به جای پرداختن به راه حل ها به دنبال مقصر می گردند. مشکل زیست محیطی برای استان ما به وجود آمده و اکنون همه فکرها و توان ها باید به ایجاد راه حل های اصولی و لازم ختم شود. یکی از بهترین راه حل ها برای مقابله با معضلات زیست محیطی پیش آمده، درختکاری است و ما با برنامه ای از پیش تعیین شده و با شناسایی مکان های مستعد اقدام به این کار ارزشی می کنیم.

حسن ابوحمیدی می افزاید: کاشت نهال علاوه بر تاثیرات اجتماعی و زیستی که به همراه دارد برای خیلی ها به لحاظ معنوی نیز ارزش دارد و این امر را به صورت نذر انجام می دهند. لذتی که در این نوع نذر و ادای دین به طبیعت وجود دارد مطمئنا رضایت عامه و در نهایت رضایت الهی را به همراه دارد.

وی اظهار می کند: برنامه درختکاری را در آستانه روز جهانی محیط زیست که مصادف با پنجم ژوئن یعنی ۱۵خرداد ماه است و در کشور ما به عنوان هفته محیط زیست از ۱۵ تا ۲۱ خرداد ماه شناخته می شود، برگزار کردیم. سازمان های دولتی مطمئنا برنامه های متنوع و زیادی برای این هفته در نظر دارند اما ما در این خصوص پیش قدم شدیم و زودتر به استقبال این هفته رفتیم.

صغری کاووسی از فعالان حاضر در برنامه درختکاری که پس از هر کاشت نهال وظیفه آبیاری آن را به عهده دارد، در خصوص دلیل حضور خود در این برنامه آن هم در دمای ۵۰ درجه اهواز این گونه توضیح می دهد: هر کاری که مستقیما با سلامت مردم و زیبایی شهر ارتباط داشته باشد برای من اهمیت بسزایی دارد. درخت موجودی زنده است و در هنگام کاشت انرژی خاصی به آدم می دهد و همین انرژی سبب تحمل گرمای شدید هوا شده است.

وی ادامه می دهد: انجمن حامیان محیط زیست خوزستان در انتخاب نقاط هدف خود برای نهال کاری آیتم های به خصوصی را رعایت می کند که مهمترین آنها فرهنگ سازی و آموزش شهروندی است. مکانی که برای این برنامه انتخاب شده نیز شرایط لازم را دارد. مکانی در کنار مدرسه ای بزرگ با هزار و ۶۰۰ دانش آموز ضمن اینکه محل عبور و مرور مردم منطقه نیز است و همین امر سبب شد در حین کار مردم محلی هم در درختکاری کمک کنند و هم علاقه خود برای کاشت نهال جلوی درب منازل خود را با درخواست نهال اعلام کنند. مسئولان مدرسه مورد نظر نیز قول دادند که نگهداری و آبیاری نهال ها را به دانش آموزان بسپارند و بر همین اساس دانش آموزان از سنین کم نسبت به محیط زیست و فضای سبز شهری مسئولیت پذیر می شوند.

علی امید زاده یکی از ساکنان منطقه که عنوان می کند مدت زیادی برنامه نهال کاری در محدوده محل سکونت خود مشاهده نکرده است، بر همین اساس و برای ارضای حس کنجکاوی خود نزدیک می شود. با مشاهده حضور تعدادی خانم در حال کار در کنار آقایان نهال کار متوجه می شود که آنها جمعیتی مردم نهاد هستند. علی بدون معطلی گوشه ای از کار را می گیرد و به کاشت نهال می پردازد.

وی درخصوص دلیل حضور خود در این برنامه می گوید: تا متوجه شدم این عده در حال کار وابسته به هیچ سازمان و ارگان دولتی نیستند و بدون هیچ چشم داشت در حال کمک به محیط زیست خود هستند به خود آمده و سعی کردم سهم کوچکی در این کار عام پسند داشته باشم.

به گزارش خبرنگار مهر، تاریخچه روز جهانی محیط زیست به سال ۱۹۷۲ یعنی ۴۳ سال پیش بر می‌گردد. در آن سال برای اولین بار، سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط زیست در شهر استکهلم سوئد برگزار کرد. همزمان با برپایی این کنفرانس، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ‌ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل UNEP (برنامه محیط زیست سازمان ملل) شد.

هم اکنون ۴۳ سال است که UNEP در سراسر جهان مراسم ویژه‌ای را به مناسبت این روز برگزار می‌ کند. مراسم این روز می‌تواند به اشکال مختلف باشد مثل همایش‌ های دوچرخه سواری، نمایش، مسابقات نقاشی و مقاله نویسی در مدارس، درختکاری، ‌فعالیت‌های مربوط به بازیافت، پاکسازی و بسیاری برنامه های زیست محیطی دیگر. هدف از برگزاری چنین مراسمی جلب توجه عمومی به مسایلی است که محیط زیست را آلوده می‌سازد.