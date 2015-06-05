جنتی به مجلس می رود/گزارش تفحص از سازمان چای نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی تشکیل می دهد. بر این اساس هفته جاری سوال تعدادی از نمایندگان از جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد در دستور کار مجلس قرار دارد.

علاوه بر این گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای نیز در صحن علنی قرائت خواهد شد.

وکلای ملت در هفته جاری بررسی کمیسیون آموزش مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم در خصوص نحوه اعطای بورس تحصیلی و جذب هیات علمی از سال ۶۸ تاکنون را نیز در دستور کار دارد.

هفته جاری گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک سرمایه نیز در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که تعدادی از بندهای آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود نیز در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد.

وکلای ملت همچنین گزارش شور دوم آموزش در مورد بررسی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی را نیز بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز هفته جاری در دستور کار مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور را نیز هفته جاری بررسی می کند.

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی طرح الحاق بندی به قانون تدوین و تنقیح مقررات و قوانین کشور نیز هفته جاری در دستور کار مجلس قرار دارد.

گزارش کمیسیون انرژی در مورد بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نیز هفته جاری در دستور کار صحن علنی قرار دارد.

وکلای ملت این هفته همچنین گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بررسی طرح استفساریه ماده ۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را نیز بررسی می کند.

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت ایران در افزایش سرمایه دوره پنجم توسعه اسلامی نیز هفته جاری در دستور کار مجلس قرار دارد.

وکلای ملت همچنین گزارش شور دوم کمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور را نیز بررسی خواهند کرد.

بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی کشور نیز هفته جاری در دستور کار مجلس قرار دارد.