اروپا و آمريكا به جاي تهديد، پيام ملت ايران را درك كنند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، محمد نبي حبيبي كه درپايان نشست دبيران اين حزب سخن مي گفت، افزود: 27 سال است كه غرب از اين حربه استفاده مي كند، اما هر بار ما از اين تهديدات يك فرصت براي پيشرفت كشور و حركت رو به جلو ساختيم و انشاء الله خواهيم ساخت.

دبير كل حزب موتلفه افزود: بحمدالله امروز دولت و ملت ما در صحنه‌ هاي جهاني و منطقه ‌اي پرقدرت‌ تر از گذشته ظهور پيدا كرده‌ اند و اين قدرت چيزي نيست كه با يك تهديد بي‌ اساس آسيب ببيند.

وي با اشاره به دو پيشنهاد رئيس جمهور درخصوص مبادله گروه‌ هاي بررسي كننده حقوق بشر از صاحب نظران ايران و اروپا و نيز جبران ستم به يهوديان در صورت صحت داشتن افسانه هولوكاست، گفت: سكوت غرب در مورد دو پيشنهاد رئيس‌ جمهور ما سردرگمي آنها را تعامل مثبت با ايران نشان مي‌دهد. به ‌نظر ما ديپلماسي غرب بر مبناي يك عقلانيت، لازم است به پيشنهاد حق جويانه ايران پاسخ مثبت دهد.

حبيبي در پاسخ به سئؤالي در مورد تحولات منطقه پس از مرگ شارون تصريح كرد: دست انتقام الهي شارون را از صحنه سياست منطقه محو كرد؛ شارون ديگر وجود خارجي ندارد.

وي اظهار داشت: هر چند پس از شارون رژيم صهيونيستي همچنان بر طبل خشونت و تجاوز به مسلمانان مي‌ كوبد، اما منطقه بدون شارون نفس تازه مي‌ كشد و رژيم صهيونيستي ديگر جرات تكرار جنايات و فجايعي كه در دوران شارون اتفاق افتاد را نخواهد داشت.

برخي از دوستان اسرائيل هم از شر اين عنصر ضد بشر نفس راحت خواهند كشيد. ظاهرا شارون آنقدر آش را شور كرده ‌است كه آشپزهاي پخت و پز كننده اسرائيل هم شوري آن‌ را احساس كرده‌ اند.

حبيبي در بخش ديگري از اين گفت‌ و گو در مورد واريز 100 درصد وجوه ناشي از درآمد نفت به حساب ‌هاي خارج از كشور گفت: ما نمي‌ دانيم در گذشته براساس كدام منطق اقتصادي و كدام ايده مثبتي چنين تصميمي گرفته شده است.

ما اين رويكرد را عقلاني و اقتصادي نمي ‌دانيم و اميدواريم كه رئيس جمهور دولت نهم جلوي اين روند خلاف قانون را بگيرد.

وي اضافه كرد: تصميم ياد شده مغاير اصل 53 قانون اساسي و قانون برنامه پنج ساله چهارم و نيز قوانين بودجه است.

حبيبي در همين خصوص تصريح كرد: در بودجه سال 85 اگر پيش‌ بيني درآمد نفت و برآورد هزينه آن درست صورت گيرد همين الگو را در مورد ديگر درآمدهاي دولت مي‌ توان پياده كرد.

وي تصريح كرد: دولت و مجلس بايد براساس آخرين گزارش تفريغ بودجه و نظريه كارشناسان ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي بودجه سال 85 را سامان دهد.

بي‌ اعتنايي به ديدگاه ‌هاي كارشناسي آنها به معناي ناديده گرفتن اصل 55 قانون اساسي و جايگاه خطير ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي به عنوان مراجع صيانت كننده از بيت‌ المال است.

دبيركل حزب موتلفه اسلامي در ادامه به تنظيم بودجه سال 1385 اشاره كرد و گفت: خبرهايي كه از نحوه تنظيم بودجه شنيده مي‌ شود نكات مثبتي در بر دارد و بسياري از ابهامات گذشته را شفاف مي ‌كند كه اين امر بسيار مفيد مي‌ باشد.

وي تصريح كرد: ميل به كاهش نرخ ارز در بودجه از جمله نكات مهم و كليدي بودجه سال جاري است كه اگر در سال‌ هاي بعد و به ‌تدريج ادامه يابد، با توجه به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي مي‌ تواند آثار مثبتي در كاهش قيمت تمام شده كالاهاي توليدي، كاهش نرخ تورم و افزايش رغبت سرمايه ‌گذاري مولد بخش خصوصي داشته باشد.



حبيبي افزود: بايد دقت شود كه موضوع كاهش نرخ ارز از 900 تومان در بودجه سال جاري به 895 تومان در بودجه سال آتي يكسوي سكه است.

آنچه كه در آن سوي سكه مي‌ توانستيم شاهد باشيم اين بوده است كه براساس قانون برنامه چهارم نرخ ارز در بودجه سال 85 مي‌ بايست به 970 تومان برسد كه براي اقتصاد بسيار زيانبار بود.

وي افزود: اين نكته اهميت كار را بيشتر نشان مي ‌دهد، بويژه در شرايطي رقم 895 تومان انتخاب شده كه در بازار آزاد هم اكنون دلار 910 تومان به فروش مي‌ رسد.

وي ادامه داد: در واقع دولت عملكرد ميانگين نرخ ارز در سال جاري را در نظر گرفته است كه به ‌نظر من حتي اگر كمي كمتر از آن ‌هم در نظر گرفته مي ‌شد مشكلي ايجاد نمي ‌گرديد.

وي سپس با انتقاد از كساني كه به كاهش نرخ ارز در بودجه معترضند، گفت: كساني با اين تصميم بزرگ و كليدي دولت كه باعث تقويت پول ملي مي ‌شود، مخالفت مي ‌كنند؛ معمولا همان كساني هستند كه با طرح كنترل قيمت‌ ها مخالفت كرده و امروز آن را شكست خورده معرفي مي‌ كنند و حال آنكه با اجراي طرح در سال‌ آينده بطور ملموس‌ تري آثار مثبت آن در اقتصاد جامعه پديدار مي ‌گردد.

دبير كل حزب موتلفه اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سئوالي درمورد بهانه قراردادن برخي در مورد مسئله جمهوريت و حمله آنها به جمعي از علما اظهار داشت: يك وقت بحث تخريب شخصيت علما و دانشمندان حوزه و دانشگاه است، از پيش معلوم است كه اينها دلشان براي جمهوري نظام نسوخته است.

وي افزود: اساسا جدا كردن بحث جمهوريت و اسلاميت توسط طيف‌ هاي روشنفكري يك پروژه براي ناديده گرفتن اسلام و ايجاد تفرقه است و اسلام و مردم در اين مملكت هيچگاه فاصله نداشتند.

در نهضت امام خميني (ره) همه مشاهده كردند وقتي سرنيزه ‌ها برداشته شد چگونه اسلام و مردم در آغوش يكديگر جاي گرفتند و جمهوري اسلامي متولد شد.

وي خطاب به كساني كه از اين آب گل آلود مي‌ خواهند ماهي بگيرند گفت: شما هر چقدر بيشتر در اين شيپور بدميد به ضررتان است ؛ چرا كه مردم بلافاصله از شما سؤال خواهند كرد پس چرا وقتي طي 8 سال گذشته در برخي روزنامه ‌هاي دوم خرداد به اسلام، امام و حتي مقدسات بديهي مردم اهانت شد صدايتان در نيامد.

وي افزود: انتخابات مجلس خبرگان انشاء الله در زمان خودش برگزار مي‌ شود و اين بحث‌ ها آسيبي به صحت و سلامت و شفافيت برگزاري آن مي ‌زند.

حبيبي در پايان در مورد سوانح اخير سقوط هواپيماها و آخرين سانحه كه منجر به فاجعه از دست رفتن عده‌ اي از فرماندهان عزيز سپاه بخصوص فرمانده نيروي زميني شد، اظهار داشت: رسيدگي دقيق به هر دو سانحه اخير از وظايف قطعي مقامات ذيربط است.

رهبري و عموم مردم و خانواده‌ هاي عزيز آن شهيدان از هر دو سانحه داغدار شده‌ اند؛ جلوگيري از تكرار اين حوادث از الزامات بي ‌چون و چراي مقامات مسئول بديهي ‌ترين وظيفه قانوني آنهاست و ما خود را شريك غم همه داغداران اين حوادث مي ‌دانيم.