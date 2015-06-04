مدیریت امام(ره) تکلیف محور بود/ فقها دژبانان مرزهای اعتقادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سيد احمد تقوي ظهر پنج شنبه در مراسم ارتحال حضرت امام (ره) در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان بروجرد با اشاره به نقش سازنده فقها و علما در سرنوشت زندگی ملتها اظهار داشت: فقها و علمای اسلام دژبانان مرزهای اعتقادی و دینی ملتها هستند.

وی تصریح کرد: فقها همواره به عنوان دژبانان مرزهای دینی و اعتقادی ملتها توانسته اند تئوری سبک زندگی صحیح را در جامعه نهادینه کرده و با این حرکت جامعه را به سمت تعالی هدایت کنند.

وی ادامه داد: علمای زیادی از جمله علامه حلی،ملا صدرا، شیخ طوسی و ... در طول تاریخ توانسته اند نقش خود را به خوبی ایفا کنند و در عصر معاصر هم حضرت آیت الله العظمی بروجردی به عنوان مرجع عظیم الشان جهان اسلام با ایفای نقش خود به خوبی در جامعه امروز تاثیر گذاشتند به گونه ای که اکثر علمای بزرگ اسلام از شاگردان آیت الله العظمی بروجردی بوده اند.

حجت الاسلام تقوي با تاکید بر نقش موثر علما در جامعه و دفاع خالصانه آنها از کیان اسلامی اظهار داشت: میرزای شیرازی در قرن اخیر با به وجود آوردن یک بسیج عمومی ضربه ی بزرگی به استعمار انگلستان زد.

معاون شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور تصریح کرد: در عصر مشروطه علما توانستند در جامعه نقش داشته باشند اما متاسفانه پس از مدتی مشروطه به انحراف رفت در بحث ملی شدن صنعت نفت آیت الله کاشانی با قیام ملی شدن صنعت نفت حرکت عظیمی را ایجاد کردند اما دزدان عقاید آمدند با تبلیغات سوء عنان را از آیت الله کاشانی گرفتند و با توطئه ملی گرایان ایشان را خانه نشین کردند.

وی ادامه داد: حضرت امام (ره) انقلاب اسلامی را معماری و مدیریت کردند و نگذاشتند این انقلاب به حاشیه برود به طوری که در ابتدای انقلاب اسلامی افرادی همچون بنی صدر می خواستند که این انقلاب را به حاشیه ببرند اما مدیریت امام راحل این توطئه ها را خنثی کرد.

وی با تاکید بر مدیریت امام در حراست از انقلاب افزود: در فتنه ۸۸ رهبر معظم انقلاب همچون امام راحل با تدابیر پیامبر گونه خود از این انقلاب حراست کردند و نگذاشتند که این کشور آسیبی ببیند.

حجت الاسلام تقوي گفت: در طول تاریخ علمایی همچون محقق حلی و علامه حلی با نگارش کتبی از قوانین اسلامی تلاش کردند که این قوانین را به سطح جامعه بکشانند اما این کتب متاسفانه در حاشیه بود و تنها در مدارس و حجره ها گسترش یافت.

وی یادآور شد: اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) قوانین فقهی و اسلامی را زمینه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کردند و این قوانین را در متن جامعه قرار دادند.

وی با برشمردن ویژگی های اخلاقی امام (ره) اظهار داشت: از جمله ویژگی های حضرت امام (ره) مردمی بودن وی بود به نحوی که در ابتدای انقلاب با وجود امواج ضد انقلاب از طرق مختلف برای امام که سالها در تبعید بودند شاهد بودیم که در آن دوران امام با استقبال ۹ میلیون نفری وارد کشور شدند.

معاون شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با تاکید بر مردمی بودن حضرت امام (ره)گفت: امام همواره خود را از مردم می دانست و می فرمود که من یک تار موی کوخ نشینان را به دنیای کاخ نشینان نمی دهم چرا که امام همواره از جنس مستضعفان بود.

حجت الاسلام تقوي با اشاره به شروع انقلاب از سال ۱۳۴۲ تاکید کرد: در آن دوران عده ای به امام می گفتند حرکت شما نپخته است و دشمن مسلح است اما امام راحل(ره) می فرمودند ما به تکلیف خود عمل می کنیم.

معاون شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اقدامات و تدابیر حضرت امام (ره) برای پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی بختیار اعلام حکومت نظامی در ایران کرد و بزرگانی از جمله آیت الله طالقانی نزد امام رفتند تا نظر امام را در این رابطه بدانند امام در آن جلسه خواستار شکست حکومت نظامی توسط مردم شدند و اعتقاد داشتند که حکومت نظامی باید شکسته شود.

حجت الاسلام تقوی گفت: رفتار و مدیریت امام همواره تکلیف محور بود و حضرت امام (ره) به دنبال ادای تکلیف دینی بود که همگان دیدند با این مدیریت پیروزی همراه است.

وی در ادامه با تاکید بر این که رفتار امام(ره) تکلیف محور بود اظهار داشت: پیامبر اسلام (ص) همواره خواستار آن بود که جامعه را به دست افراد بصیر بسپارید و ما هم دیدیم که با پیشنهاد انتخاب پیامبرگونه حضرت آیت الله خامنه ای نشان دادند که انتخاب صحیح انجام دادند چرا که رهبر معظم انقلاب همواره در عملکرد خود موفق بوده و مشاهده شد که ایشان فتنه ۸۸ را چگونه خنثی کردند.

معاون شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در پایان با اشاره به سخنان پیامبر اسلام(ص)افزود: جامعه ای موفق است که سخنان فقیه در آن جاری باشد و زمانی که فقیه سخن می گوید همه جامعه با آن همراه می شوند و جامعه ای که قرار است سقوط کند حرف فقیه خوانده نمی شود و با توجه به این سخن پیامبر اسلام (ص)،حضرت امام (ره)می فرمودند پشتیبان ولی فقیه باشید تا مملکت آسیبی نبیند.