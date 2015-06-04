کسی حق تهمت خیانت به مذاکره کنندگان هسته ای را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد خاتمی ظهر پنج شنبه در مراسم بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در مصلی جمعه شهر بوشهر، بیان کرد: امام راحل همیشه بر این که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، تاکید داشت و امروز ملت ایران با مقاومت خود شاخ این کدخدای دروغین را خواهد شکست.

امام راحل در دل های مسلمان جهان جای دارد

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) آنچنان شخصیت عظیمی بودند و چنان جایگاهی در دل ملت ایران داشتند که در زمان ورود ایشان به کشور، ۹ میلیون نفر به استقبال وی آمدند و در زمان ارتحال ایشان نیز، ۱۱ میلیون نفر وی را بدرقه کردند.

امام جمعه موقت تهران یادآور شد: ارتحال امام، همه مسلمانان سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داد چرا که وی چهره ای جهانی بود و در حال حاضر نیز مردم پس از۲۶ سال از ارتحال ایشان، همچنان در مراسم سالگرد ارتحال وی حضور پرجمعیت و معناداری دارند.

سید احمد خاتمی، آمریکا را شیطان بزرگ دانست و تصریح کرد: این کشور ادعای کدخدامنشی دارد اما در همه آدمکشی های جهان اسلام شریک است.

در توافق مذاکرات هسته ای تحریم‌ها باید در یک مرحله‌ برداشته شود

وی با اشاره به اینکه فرهنگ مقاومت، فرهنگ عزت، عاشورا و هیهات من الذله است تاکید کرد: ادعاهای دشمنان برای اجازه ورود سرزده به مراکز نظامی ایران و روی میز بودن گزینه نظامی از سوی آنها برای تحقیر کردن ملت ایران است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری به مذاکرات هسته‌ای ۱+۵ اشاره و تصریح کرد: در توافق مذاکرات هسته‌ای ورود به مراکز و تاسیسات نظامی ممنوع است ضمن اینکه تحریم‌ها باید در یک مرحله‌ برداشته شود و ملت ایران، نیروهای مسلح، سپاه و بسیج قدم های افرادی را که بخواهند به مراکز نظامی ایران وارد شوند خواهند شکست.

آیت الله خاتمی ادامه داد: دشمنان ما نمی توانند علیه ایران از گزینه نظامی استفاده کنند و اگر کسی به این کشور، چپ نگاه کند، موشک های برد ۲ هزار کیلومتری ما، حیفا و تل آویو را با خاک یکسان خواهند کرد.

وی بر حرکت تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در چارچوب تعیین شده خط ولایت تاکید و اضافه کرد: کسی حق هیچگونه مصاحبه و بازجویی از دانشمندان هسته‌ای ایران را ندارد زیرا این موارد از خطوط قرمز ولایت هستند.

مذاکره کنندگان هسته ای فرزندان ملت ایران هستند

امام جمعه موقت تهران و عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مذاکره کنندگان هسته ای فرزندان ملت ایران هستند تصریح کرد: کسی حق تهمت خیانت به آنان ندارد ولی تیم مذاکرات هسته ای ایران در صورتی مورد حمایت هستند که در چارچوب تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری حرکت کنند.

خاتمی گفت: مقام معظم رهبری، آگاهانه موضوع مذاکرات هسته‌ای را دنبال می‌کنند و با اشراف کامل بر روند این مذاکرات، خطوط قرمز نظام را در این زمینه تعیین کرده‌اند.

وی استکبار ستیزی ویژگی مشترک امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد و اظهار داشت: فرهنگ استکبار ستیزی از آموزه های قرآن است.

امام جمعه موقت تهران با یادآوری اینکه در ۱۳ آبان سال گذشته با سردادن شعار مرگ بر آمریکا مخالفت کردند بیان داشت: شیطنت آمریکا نسبت به گذشته کمتر نشده است، لذا کسانی که پیرو امام راحل و رهبر معظم انقلاب هستند نیابد با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا مخالفت کنند.

ترسیم خطوط و سیاسیت های هسته ای نظام توسط رهبری

آیت الله سید احمد خاتمی با اشاره به ترسیم خطوط و سیاست های هسته ای نظام توسط رهبری، ابراز داشت: مذاکره کنندگان ایرانی به وعده‌های خود در قرارداد هسته‌ای پایبند هستند ولی طرف مقابل عمل کننده وعده‌های خود نیستند.

وی خدا باوری، فقیه، مفسر قرآن، سیاستمدار الهی و استکبار ستیز بودن را از ویژگی های مشترک امام راحل و رهبر معظم انقلاب اعلام کرد و افزود: فرهنگ مقاومت در ملت ایران نهادینه شده است و پیروزی انقلاب اسلامی و پیروزی ایران در جنگ ۸ ساله دفاع مقدس، نشات گرفته از فرهنگ مقاومت ملت ایران است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه فرهنگ مقاومت ملت ایران از عاشورای حسینی منتقل شده تاکید کرد: آمریکا جرات تعرض به خاک ایران اسلامی و توانایی مقابله نظامی با ایران را ندارند و اگر توانایی حمله به ایران را داشت اینکار را می‌کرد.

سید احمد خاتمی، فرهنگ مقاومت را فرهنگ نجات بخش ارزیابی و خاطرنشان کرد: مردم استان بوشهر در عرصه‌های مختلف، فرهنگ مقاومت و ولایت‌مداری خود را به منصه ظهور گذاشتند و امسال نیز ۱۰ هزار و ۳۱۲ نفر از مردم این استان برای شرکت در مراسم بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام راحل به تهران عزیمت کرده اند.