به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، فيلم سينمايي "رونين" چهل و هفتمين اثر فيلمسازي است كه كار خود را با كارگرداني فيلم "Lamp Unto My Feet" در سال 1948 آغاز كرد. پس از آن مدتي به ساخت سريالهاي تلويزيوني روي آورد تا اينكه در سال 1961 با كارگرداني فيلم سينمايي "The Young Savages" با بازي برت لنكستر كار خود را در سينما آغاز كرد كه اين فيلم در زمان خود مخاطبان زيادي داشت. فرانكنهايمر در طول فعاليت هنري خود تاكنون كارگرداني، تهيهكنندگي، نويسندگي و بازيگري را تجربه كرده است.
فيلم "رونين" كه در مدت زمان 118 دقيقه در سال 1998 به طور مشترك به وسيله انگلستان و امريكا ساخته شده، داستان پنج متخصص است كه ماموريت باز كردن كيفي را پيدا ميكنند كه در آن اطلاعات سري وجود دارد. سام استراتژيست امريكايي، وينسنت هماهنگكننده فرانسوي، گرگور متخصص الكترونيك از آلمان، لارن راننده امريكايي و اسپنس سرباز كهنهكار انگليسي عضو اين گروه هستند كه هر كدام در كار خود تبحر خاصي دارند و براي باز كردن اين كيف تلاش ميكنند. گروهي از تبهكاران در تلاش هستند تا اين كيف را به دست بياورند. اما در نيمههاي فعاليت اين گروه، كيف از سوي گرگور به سرقت ميرود و افراد گروه از پاريس به جنوب فرانسه ميروند تا كيف را به دست آورند. ماموراني از ايرلند و روسيه نيز در پي به دست آوردن كيف هستند.
در اين فيلم رابرت دنيرو، ژان رنو، ناتاشا مكالهون، استلن اسكارسگارد، شان بين، اسكيپ سودث، ميشل لونسديل، جان تريسكا و جاناتان پرايس ايفاي نقش ميكنند و استفاده از بازيگران مشهور با مليتهاي مختلف يكي از ويژگيهاي مهم اين فيلم به شمار ميرود. اين اثر با آنكه به عقيده منتقدان داراي داستاني تهي است، از ويژگيهاي روايتگري قوي بهره ميبرد و بازيگرداني و صداگذاري فيلم از نقاط مثبت و شاخص اين اثر به شمار ميرود.
فيلم سينمايي "رونين" در امريكا موفق به فروشي معادل 41 ميليون و 690 هزار دلار شد. اين در حالي است كه فيلم به دليل استفاده از صحنههاي خشونت آميز و زبان درجه كيفي R گرفته بود. اين فيلم جايزه جوانان هاليوود را در سال 1999 به خاطر موسيقي متن به خود اختصاص داد. همچنين در سال 1999 نامزد دريافت جايزه انجمن صداگذاران فيلم امريكا، جايزه سينمايي MTV و آكادمي علمي - تخيلي، فانتزي و فيلمهاي ترسناك شد.
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