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۱۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۸:۵۳

رئیس اتاق خرم آباد در کنفرانس بین المللی کار حضور یافت

رئیس اتاق خرم آباد در کنفرانس بین المللی کار حضور یافت

خرم آباد - حسین سلاح ورزی رئیس اتاق خرم آباد در کنفرانس بین المللی کار حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد به عنوان عضو اصلی کمیته اهداف استراتژیک حمایت اجتماعی در کنفرانس بین المللی کار در کشور سوئیس شرکت کرد.

سلاحورزی در این اجلاس عضو تیم نمايندگان جمهوری اسلامی در بخش كارفرمايی است.

بنا بر این گزارش، اين اجلاس كه با حضور نمايندگان كشورهای عضو سازمان ملل تشكيل شده است، در طول دو هفته به موضوعات حوزه كار خواهد پرداخت.

حسین سلاحورزی

کنفرانس بین المللی کار بالاترین ارگان تصمیم سازی در «آی-ال-او » است که همه ساله در ماه ژوئن سال میلادی نمایندگان سه جانبه از ۱۸۵ کشور عضو ان سازمان را گرد هم می آورد.

نشست های مجمع عمومی در سالن اجتماعات مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو برگزار می شود. نشست های فنی نیز در سالن های مختلف سازمان ملل بر پا می شود.

امسال یک صد و چهارمین اجلاسیه سالانه کنفرانس بین المللی کار بوده که در تاریخ یکم تا ۱۲ ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ میلادی برابر با ۱۱ تا ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۹۴ در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود.

کد مطلب 2767997

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