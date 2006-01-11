هشدار امام جمعه نجف به بازگشت بعثيها به مراكز تصميم گيري عراق

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،"صدرالدين قبانچي" درخطبه نمازعيد قربان درشهر نجف كه امروزگروهي ازشيعيان اولين روز عيد را جشن گرفتند، خواستارمهار تروريستها و بعثي هايي شد كه در پوشش اسلام فعاليت مي كنند و گفت : نبايد به آنها فرصت برنامه ريزي جهت بازگشت به مراكز تصميم گيري عراق داده شود.

وي افزود : ما نسبت به بازگشت بعثيها به مراكز قدرت تحت پوشش اسلام هشدار مي دهيم ، زيرا آنها همان بعثيهايي هستند كه امروز در پوشش اسلام در بغداد دست به اعمال تروريستي مي زنند



قبانچي همچنين برضرورت تشكيل دولت وحدت ملي براساس نتايج انتخابات پارلماني تاكيد كرد.



تاكنون ليست ائتلاف عراق يكپارچه(شيعيان) به رياست سيد عبدالعزيز حكيم از همه ليست ها پيش افتاده است.

خطيب نماز عيد قربان تصريح كرد: ما خواستار تشكيل دولت وحدت ملي عراق براساس نتايج انتخابات پارلماني واحترام گذاشتن به آراي راي دهندگان عراقي هستيم .

قبانچي ازنيروهاي چند مليتي درعراق خواست دست وزارتخانه هاي دفاع و كشوررا براي ايفاي نقش خود براي مقابله با تروريستها بازبگذارند و در كار آنها دخالت نكنند.

امام جمعه نجف همچنين برضرورت برخورد قاطعانه با تروريست ها تاكيد كرد و گفت: چراغ سبز نشان دادن نيروهاي چند مليتي به تروريستها منجر به وخامت اوضاع امنيتي كنوني عراق شده است.