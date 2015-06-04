آتش سوزی در روستای چراغ آباد به نخلستانها خسارت وارد کرد

محمد زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید مطلب فوق گفت: ساعت ۱۵ عصر امروز بر اثر یک فقره آتش سوزی مهیب در این روستا ۱۵ اصل نخل درخت خرما کاملاً طعمه حریق شد.

وی همچنین بیان داشت: بر اثر این آتش سوزی به دو منزل از اهالی این روستا خسارت جزیی وارد شد و یک دستگاه کولر گازی و وسایل منزل در این آتش سوزی طعمه حریق شد.

وی در ادامه افزود: در این آتش سوزی ۱۰ منزل از منازل اهالی این روستا در محاصره آتش بودند که با کمک به موقع اهالی و رسیدن ماشین های آتش نشانی این آتش سوزی مهار و منازل محاصره شده در آتش سوزی از این محاصره بیرون آمدند.

وی همچنین بیان داشت: مهار این آتش سوزی به علت گرما و باد شدید قریب به یک ساعت طول کشید.

زینلی در خصوص علت این آتش سوزی گفت: علت این آتش سوزی در دست بررسی است، میزان خسارت وارد شده این آتش سوزی نیز در دست بررسی است.

روستای چراغ آباد جنوبی با ۱۰۰۰ نفر جمعیت از توابع بخش توکهور هشت بندی در ۵ کیلومتری از شهر هشت بندی قرار دارد.

شایان ذکر است به علت شدت گرما در روزهای اخیر در هشتبندی احتمال رخ دادن حوادث آتش سوزی به ویژه در باغات منطقه بالا گرفته است و مردم هشتبندی گرمای بی سابقه ۵۰ درجه را در روزهای اخیر تجربه کردند و بر اثر این گرمای شدید بسیاری از مردم در این روزها خانه نشین بودند و مصرف برق و آب به شدت بالا رفت.