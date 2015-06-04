به گزارش خبرنگار مهر، محمدعباسی پنجشنبه شب در نوزدهمین سالگرد عروج سردار بسیجی محمد اسماعیلی که در حسینیه چهارده معصوم(ع) شهرستان آمل برگزار شد، گفت: مسلمانان و شیعیان وفادار ولایت به خاطر دارند همه استقامت اسلام از نام حضرت ولی عصر(عج) است و باید یادمان باشد این اسلام بدون صاحب نبوده و انقلاب، شهدا و رهبری مقتدا و امام دارند.

وزیر سابق ورزش و جوانان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خميني (ره) افزود: بشریت امروز و مستضعفان جهان مدیون امام راحل هستند و باید تلاش کنیم تا وقایعی كه اتفاق افتاده در انقلاب اسلامی را بازخوانی کنیم.

عضو هیئت امنای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با بيان اينكه امام تاریخ منطقه و جهان را تغییر داد، بيان كرد: امام خمینی(ره) جهان را متحول کرد و قدرتمندان زمانه برای خود و ایران تاریخ نوشته و گمان می کردند ژاندارمی را در منطقه گذاشتند.

عباسی با بیان این که هشت سال از ۱۰ سالی که حضرت امام بعد از انقلاب سکان رهبری امت را بر عهده داشتند، جنگ بود و مردم با تمام وجود پای انقلاب و امام ایستادگی کردند، بيان داشت: امروز ایران اسلامی به جایی رسیده است که همه دنیا می دانند بدون نظر و کمک ایران نمی توانند تصمیم محکمی بگیرند.

وی خاطرنشان كرد: امام خمینی(ره) در وصیت نامه خود فرمودند مردم ما از مردم دوران ائمه معصومین(ع) بهتر هستند و با همه ناملایمات ایجاد شده توسط دشمنان خم به ابرو نیاورده و در تاریخ استثنا است که فردی چون امام خمینی(ره) این گونه استقبال و بدرقه می شود.

وزیر سابق ورزش و جوانان تصریح کرد: مردم ما همواره پای ارزش های انقلاب ایستاده و امروز نیز در مرقد امام راحل نشان دادند که در طی مسیر پای انقلاب و امام ایستاده اند.

عضو هیئت امنای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گفت: باید حواسمان باشد که اگر در وحدت آفرینی، اسلامی بودن و دفاع از رهبری اهتمام نشود کارنامه ما به نحو دیگری رقم می خورد.

وي بابيان اينكه برای کسانی که برای خود سوابقی قائل شده ولی جاهایی کوتاه می آیند، متاسفیم، گفت: کارنامه های خادمان نظام با دردسرسازان نظام یکی نیست.

عباسی ادامه داد: دشمن توانست کشورهای حاشیه ایران را پر از آتش کند که شرایط خاصی بود و دقت بیشتری نیاز است و باید بصیرت محوری مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاكيدبراينكه ایران اسلامی دارای امنیت شایسته است، بيان كرد:مردم در کنار رهبری قرار دارند و مسئولان باید مراقب خود باشند و ابزار اصلی مدیریت توسعه صبر است و نباید دیگران را با زشت گویی برانیم.

عضو هیئت امنای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با بیان این که همدلی و همزبانی به معنای آن است که دل ما باید متوجه قطبی باشد که همان ولایت است، گفت: آن هایی که گوش به فرمان رهبری هستند کارنامه درخشانی دارند و همدلی با ولایت باید سرلوحه امور مسئولان نظام قرار گیرد.

وزیر سابق ورزش و جوانان با تاكيد بر اينكه نگرانی های هسته ای امری روشن است، ابرازكرد: در ایران هر دو جبهه انقلاب موافق مذاکره هستند ولی غربی ها حرف حسابی ندارند و خود آن ها سلاح های هسته ای دارند.

عباسی با بيان اينكه ملت ما به دنبال سلاح هسته ای نيست، افزود: رهبری و مراجع صلاح هسته ای را حرام می دانند ولی غربي ها به دنبال بهانه جویی هستند.

وی تصريح كرد:وقتی به صراحت می گویند مذاکراتی که انجام می دهیم ربطی به بسیاری از امور تحریم ها ندارد پس چرا باید به دنبال آن باشیم و عده ای دارند ساده انگاری می کنند که باید مراقب باشیم.

عضو هیئت امنای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با بيان اينكه تاریخ غرب سراسر حیله گری و مزاحمت نسبت به ایران است، بيان كرد: غرب حیله گر بوده و کینه آمریکا است که برای ملت ما مزاحمت ایجاد می کند.

عباسی، خاطرنشان کرد: پذیرش بازرسی های ویژه ننگی برای ما و کاپیتولاسیون هسته ای است که می خواهند، هر جایی را بازرسی کرده و بازجویی انجام دهند.