ايمونوشيميايي جايگزين روش پر خطر كولونوسكوپي در تشخيص سرطان روده بزرگ مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، كولونوسكوپي روشي پر خطر و گران است و همه بيماران به راحتي تن به اين اقدام تشخيصي نمي دهند.



با استفاده از روش ساده تشخيص خون مخفي در مدفوع با تكنيك ايمونوشيميايي به همراه تست گاياك مي توان موارد مشكوك به سرطان روده بزرگ و راست روده را تشخيص داد. اين تست تنها در كساني انجام مي شود كه آزمون اوليه خون مخفي در مدفوع (گاياك) در آنها مثبت است.



اهميت اين تست كاهش موارد تشخيصي مثبت كاذب در سيستم غربالگري سرطان روده بزرگ و راست روده است. تركيب اين دو روش نياز را براي اقدامات تشخيصي مهاجم برطرف مي كند.



در تست گاياك هموگلوبين موجود در مدفوع اندازه گيري مي شود. اين آزمون سال ها به عنوان يك آزمون قابل اطمينان براي غربالگري جمعيت پر خطر از نظر ابتلا به سرطان روده بزرگ و راست روده استفاده مي شد. با وجود آساني و ارزاني، اين آزمون فاقد ويژگي و حساسيت لازم در موارد تشخيصي است زيرا تنها علت وجود خون در مدفوع سرطان نيست.



محققان انجام اين آزمون جديد را براي همه بيماراني كه تست گاياك آنها مثبت است توصيه مي كنند. به اين ترتيب مي توان با افزايش دقت تشخيصي تست هاي غربالگري از موارد غير ضروري كولونوسكوپي كاست.



در مطالعه اي كه در اين زمينه انجام شده است شيوع سرطان در بيماراني كه به طور همزمان دو تست گاياك و ايمونوشيمي مثبت داشتند 8 درصد بود. موارد ابتلا به سرطان روده بزرگ و راست روده به طور چشمگيري در كساني كه هم گاياك و هم آزمون تشخيص خون مخفي مدفوع با روش هاي ايمونوشيمي در آنها منفي بود پايين بود.



بر اساس گزارش پايگاه اينترنتي healthscout ، اگرچه بررسي خون مخفي در مدفوع با روش هاي ايمونوشيمي نسبت به آزمون گاياك روش گراني محسوب مي شود ولي با اضافه شدن اين آزمون به تست هاي غربالگري سرطان تا 30 درصد از موارد كولونوسكوپي تشخيصي كاسته مي شود.

اين تحقيق توسط دكتر callumG.Fraser از دپارتمان بيوشيمي وابسته به دانشكده طب دانشگاه علوم پزشكي Dundee در انگلستان انجام شده است. شرح اين مطالعه در نشريه lancet oncology چاپ شده است.