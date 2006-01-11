بيست و سه غزل از يك شاعر جوان مكتوب شد









به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، ويسي تازه ترين اشعار خود را در قالب " غزل " با مضامين اجتماعي و رويكرد عاشقانه در كتاب " چيكا " جاي داده است ." چيكا " از سري آثاري است كه ناشرآن خود " مولف " است كه با 1000 شمارگان در سال 1384 در مشهد چاپ و منتشر شده است .يكي از غزلهاي "" را با هم مي خوانيم :وقتي كه تو نيامدي از در ، گريستندچشمان من ، دو ابر تناور گريستندديدند چشمهاي تو حيف است تر شوندآن شب به جاي تو دوبرابر گريستندگريه نكن عزيز كه چشمان چون توئيگريه نمي كنند كه با هر " گريستند "شان تو آنچنان ؛ كه غمت را فرشتگانگيسوكنان ، شكسته و بي پر گريستنددستي هزاربار مرا قطعه قطعه كردآن شب هزار عاشق بي سر گريستندهي باد مي وزيد و ورق مي رد و دو چشمشعر تو را از اول و آخر گريستندانگشت هاي من همه مثل مدادهامثل غزل ، به خاطر دفتر گريستنداين شعرها و قافيه ها و رديف هاهي پرسه مي زدند و تو را در گريستندتصوير تو مقابل من بود و چشم هامبا لحظه لحظه ، مثل دوخواهر گريستند ...