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۲۱ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۵۹

" چيكا " روي پيشخوان شعر

بيست و سه غزل از يك شاعر جوان مكتوب شد

بيست و سه غزل از يك شاعر جوان مكتوب شد

بيست و سه غزل از شاعر جوان معاصر " محمد ويسي " در قالب يك مجموعه شعر چاپ و عرضه شد .




به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، ويسي تازه ترين اشعار خود را در قالب " غزل " با مضامين اجتماعي و رويكرد عاشقانه  در كتاب " چيكا " جاي داده است . 

" چيكا " از سري آثاري است كه ناشرآن خود " مولف "  است كه با 1000 شمارگان در سال 1384 در مشهد چاپ و منتشر شده است .

يكي از غزلهاي " چيكا " را با هم مي خوانيم :

وقتي كه تو نيامدي از در ، گريستند
چشمان من ، دو ابر تناور گريستند

ديدند چشمهاي تو حيف است تر شوند
آن شب به جاي تو دوبرابر گريستند

گريه نكن عزيز كه چشمان چون توئي
گريه نمي كنند كه با هر " گريستند "

شان تو آنچنان ؛ كه غمت را فرشتگان
گيسوكنان ، شكسته و بي پر گريستند

دستي هزاربار مرا قطعه قطعه كرد
آن شب هزار عاشق بي سر گريستند

هي باد مي وزيد و ورق مي رد و دو چشم
شعر تو را از اول و آخر گريستند

انگشت هاي من همه مثل مدادها
مثل غزل ، به خاطر دفتر گريستند

اين شعرها و قافيه ها و رديف ها
هي پرسه مي زدند و تو را در گريستند

تصوير تو مقابل من بود و چشم هام
با لحظه لحظه ، مثل دوخواهر گريستند ...   
کد مطلب 276809

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