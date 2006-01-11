بيست و سه غزل از يك شاعر جوان مكتوب شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، ويسي تازه ترين اشعار خود را در قالب " غزل " با مضامين اجتماعي و رويكرد عاشقانه در كتاب " چيكا " جاي داده است .
" چيكا " از سري آثاري است كه ناشرآن خود " مولف " است كه با 1000 شمارگان در سال 1384 در مشهد چاپ و منتشر شده است .
يكي از غزلهاي " چيكا " را با هم مي خوانيم :
وقتي كه تو نيامدي از در ، گريستند
چشمان من ، دو ابر تناور گريستند
ديدند چشمهاي تو حيف است تر شوند
آن شب به جاي تو دوبرابر گريستند
گريه نكن عزيز كه چشمان چون توئي
گريه نمي كنند كه با هر " گريستند "
شان تو آنچنان ؛ كه غمت را فرشتگان
گيسوكنان ، شكسته و بي پر گريستند
دستي هزاربار مرا قطعه قطعه كرد
آن شب هزار عاشق بي سر گريستند
هي باد مي وزيد و ورق مي رد و دو چشم
شعر تو را از اول و آخر گريستند
انگشت هاي من همه مثل مدادها
مثل غزل ، به خاطر دفتر گريستند
اين شعرها و قافيه ها و رديف ها
هي پرسه مي زدند و تو را در گريستند
تصوير تو مقابل من بود و چشم هام
با لحظه لحظه ، مثل دوخواهر گريستند ...
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