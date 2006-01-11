تاكيد طالباني بر ضرورت وحدت عراقي ها براي تشكيل دولت وحدت ملي/ موضع رهبران اقليت درباره روند سياسي و نحوه پايان خشونتها

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آهنگ تحركات گروههاي عراقي براي تشكيل دولت وحدت ملي از روز گذشته به علت آغاز تعطيلات چهار روزه عيد سعيد قربان كمي كند شده است.



از سوي ديگر، جلال طالباني رئيس جمهوري عراق در پيامي به مناسبت عيد قربان، خواستارهمبستگي و وحدت كلمه و موضع عراقي ها به منظور تشكيل دولت وحدت ملي با شركت همه عناصر تشكيل دهنده ملت عراق شد.



همچنين يك شخصيت مذهبي اهل سنت در بغداد بر ضرورت تشكيل حكومت وحدت ملي تاكيد كرد، اما در عين تصريح كرد كه برقراري ثبات در عراق تنها با خروج نظاميان اشغالگر ممكن خواهد بود.



شيخ حارث العبيدي عضو هيئت علماي اهل سنت از مراجع ديني اقليت گفت : "ما از تشكيل دولت وحدت ملي با شركت همه عراقي هاي ملي گرا و شرافتنمند حمايت مي كنيم، هيچ ثباتي در عراق برقرار نخواهد شد مگر اينكه اشغالگران خارج شوند و يورشهاي پراكنده نيز متوقف شود."



صدها تن از عراقي ها روز گذشته پس از خطبه هاي نماز عيد قربان در اعتراض به يورش نظاميان آمريكايي به دفتر هيئت علماي اهل سنت در مسجد ام القري دست به تظاهرات زدند.



هيئت علماي اهل سنت يكشنبه اعلام كرد كه نظاميان آمريكايي و عراقي با يورش به مقر اين هيئت در مسجد ام القري بغداد،يكي از اعضا و پنج نگهبان آن را بازداشت و اسنادي را مصادره كردند.



اين در حالي است كه عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب و اشرف قاضي نماينده دبيركل سازمان ملل در امور عراق از اين اقدام آمريكايي ها انتقاد كرده اند؛ موسي و قاضي در قبال جنايات هولناك تروريستها در كربلا و رمادي هيچ واكنشي نشان ندادند.



از سوي ديگر ارتش آمريكا يورش به يكي از مساجد اهل سنت را با ربوده شدن خبرنگار روزنامه آمريكايي " كريستين ساينس مانيتور " در روز شنبه گذشته مرتبط دانست.



به گفته ژنرال باري جانسون، بر اساس اطلاعات به دست آمده از يك شهروند عراقي ، افرادي كه خبرنگار آمريكايي را ربودند با افراد داخل مسجد ارتباط دارند.



افراد ناشناس شنبه گذشته جيل كارول را در كوي العدل در غرب بغداد ربودند؛ هنوز هيچ جرياني مسئوليت ربودن اين خبرنگار آمريكايي را به عهده نگرفته است.



از سوي ديگر در چارچوب تدابير امنيتي، سازمان امنيت اردن از توقف تردد مسافران عرب به عراق از گذرگاه الكرامه و فرودگاه امان تا اطلاع ثانوي خبر داد.



اما درباره تشكيل دولت وحدت ملي، سران طائفه سني بر نفي خشونت همانند ائتلاف كردستان و ائتلاف عراق يكپارچه تاكيد كردند.



طارق الهاشمي دبيركل حزب اسلامي عراق(اقليت سني) اعلام كرد كه موفقيت روند سياسي به آرامش امنيتي منجر خواهد شد.



وي افزود: همه آنهايي كه از ما مي خواهند در توقف خشونت سهيم شويم، بايد لوازم موفق شدن روند سياسي را فراهم كنند.



صالح المطلك يكي ديگراز رهبران سياسي اهل سنت كه در انتخابات اخير شركت كرده بود و عدنان الدليمي از رهبران جبهه التوافق(سني) اعلام كرده اند كه " تروريسم تنها زماني كه يك دولت قدرتمند متوازن با شركت همه طرفهاي عراقي تشكيل شود، متوقف خواهد شد.



اين در حالي است كه كاخ سفيد دوشنبه خبر گفتگوي مقامات آمريكايي با سران شورشيان را براي متقاعد كردن آنها به شركت در روند سياسي تكذيب كرد، اما به استراتژي دست دراز كردن به معارضان روند سياسي اعتراف كرد.