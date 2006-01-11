جزيره محروم هرمز صاحب دانشگاه آزاد مي شود // دانشجويان بومي واحد هرمزگان توانايي پرداخت شهريه را ندارند

دكتر "كريم زارع" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: هم اكنون با استقبال و كمك هاي مردم ساختماني به منظور ايجاد مركز دانشگاهي ساخته شده است و در صورت كمك دولت و ساخت و تجهيز دانشگاه از بهمن ماه اقدام به پذيرش دانشجو در اين واحد خواهيم كرد.

وي اضافه كرد: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرلنگه از جمله واحدهاي تازه تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي در استان هرمزگان است كه براي براي تجهيز و توسعه نيازمند كمك دولت است. اين واحد اخيرا به دليل افزايش دانشجو از مركز به واحد تبديل شده است و براي ارتقاي رشته هاي تحصيلي در اين واحد نيازمند كمك دولت است.



دبير منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامي تصريح كرد: حدود 80 درصد دانشجويان در واحد هرمزگان بومي بوده و اكثر آنها به لحاظ مالي توانايي پرداخت شهريه هاي خود را ندارند. مهم ترين كمك دولت به دانشجويان اين استان اعطاي وام به دانشجويان است.



دكتر "كريم زارع" افزود: حمايت دولت از دانشجويان از طريق اعطاي وام به آنها موجب مي شود كه جوانان بومي منطقه دلگرمي بيشتري يافته و انگيزه بيشتري براي ادامه تحصيل بيابند.



وي با عنوان اينكه درصدد افزايش رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم در مقطع تحصيلات تكميلي هستيم، اظهار داشت : توسعه دانشگاه و رشته هاي دانشگاهي نيازمند صرف هزينه هاي بسيار است كه دانشگاه آزاد اسلامي به تنهايي و با استفاده از شهريه دانشجويان نمي تواند به اهداف مورد نظر دست يابد و دولت بايد در اين زمينه با اعطاي وام از دانشگاه حمايت كند.



دكتر "زارع" اضافه كرد: واحد بندرعباس 7000 دانشجو دارد كه در زمينه ساخت فضاهاي آموزشي نيازمند كمك هاي دولتي است. در حال حاضر در واحد بندرعباس توانايي ايجاد مقطع كارشناسي ارشد و دكترا و پذيرش دانشجوي خارجي در اكثر رشته ها وجود دارد اما در تامين بودجه توسعه فضاهاي آموزشي با تگناهايي روبه رو هستيم كه اين مشكل با كمك دولت مرتفع مي شود.



وي تصريح كرد: در واحد قشم نيز براي پذيرش دانشجو در سطح بين المللي آمادگي لازم وجود دارد اما باز هم در زمينه تامين بودجه و امكانات نيازمند كمك دولت هستيم.



دكتر "زارع" افزود: در يكي از ساختمان هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم كه براي مقاطع تحصيلات تكميلي در نظرگرفته شده بود بر اثر زلزله شكاف ايجاد شده است كه براي تعمير اين ساختمان نيز نيازمند تامين اعتبار هستيم.