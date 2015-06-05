رهاورد سفر نویسندگان و شاعران به عتبات عالیات/ روایت یک بازسازی

به گزارش خبرنگار مهر، در چند روز گذشته جمعی از نویسندگان و شاعران ایرانی از سوی بنیاد شعر و ادبیات داستانی به سفر عتبات عالیات اعزام شدند تا بنابر اعلام قبلی بنیاد به تولید ادبی درباره این مکان مقدس همت بگمارند. این سفر همزمان با اعیاد نیمه شعبان به پایان رسید و این گروه پس از حدود شش روز اقامت در عراق به ایران بازگشتند.

ابراهیم زاهدی مطلق معاون ادبیات بنیاد شعر و ادبیات داستانی و از حاضران در این سفر درباره ترکیب حاضر در این گروه گفت: این سفر با هماهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات و در راستای همکاری و تفاهم دوجانبه میان بنیاد و این ستاد صورت گرفت و نویسندگان و شاعرانی مانند مجید قیصری، مصطفی محدثی خراسانی، جواد افهمی، حسین سیدی، مجید محبوبی، سید مجتبی موحد، سید امیر سادات موسوی رضا رسولی و کمال السید (عباس موسوی) نویسنده عراقی‌الاصل که چند سالی است تابعیت ایرانی به دست آورده در این سفر حضور داشتند.

زاهدی مطلق ادامه داد: همه این ترکیب با انتخاب بنده برای این سفر حاضر شدند ضمن اینکه دوستان دیگری نیز قرار به حضور در این سفر داشتند که به دلیل تغییر چندین باره زمان سفر نتوانستند در آن حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: برنامه این سفر بازدید نویسندگان و شاعران از اتفاقاتی بود که در حوزه بازسازی عتبات عالیات اتفاق افتاده و فعالیت‌هایی که بسیار خالصانه از سوی ایرانیان صورت پذیرفته بود؛ از بازسازی حرم مطهر تا اصلاح هندسی گنبد و زیرسازی و کف سازی و تعمیر مساجد در کاظمین.

معاون ادبیات بنیاد شعر و ادبیات داستانی ادامه داد: همه این فعالیت‌ها نیز به صورت داوطلبانه و رایگان انجام شده بود و دوستان نویسنده با مشاهده آنها طرح‌هایی را برازنمایی آنها در قالب شعر و داستان آماده کردند که در نشستی در تهران به مسئولان ستاد ارائه خواهد شد.

زاهدی مطلق تصریح کرد: در این سفر شهرهای کربلا و نجف وکاظمین و نیز مدائن مورد بازدید گروه قرار گرفت و دو نشست کاری با مسئولان ستاد بازسازی در کربلا و نجف نیز گذاشته شد. با توجه به اشتیاق شاعران و نویسندگان برای تولید ادبی مسئولان ستاد نیز اعلام کردند که آماده هر نوع همکاری برای تولید ادبی در این زمینه هستند.

وی در پایان تصریح کرد: با هماهنگی های به عمل آمده با مدیران ستاد امیدواریم این سفر بار دیگر نیز تکرار شود.