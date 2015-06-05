حماسه حضور وارثان ۱۵خرداد/ حضور حداد عادل در مراسم راهپیمایی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و همزمان با سالگرد قیام تاریخی ۱۵ خرداد سال ۴۲ مردم شهرستان ورامین همچون سال های گذشته با برگزاری مراسم راهپیمایی یاد و خاطره شهدای این قیام را گرامی داشته و بر ادامه یافتن راه و مسیر شهدای ۱۵ خرداد تأکید کردند.

وارثان قیام ۱۵ خرداد شهرستان ورامین مسیر میدان امام حسین(ع) تا مسجد صاحب الزمان(عج) را طی کرده و در طول مسیر با سر دادن شعارهایی نظیر خونی که در رگ ماست/ هدیه به رهبر ماست، لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین است، ای رهبر آزاده آماده ایم آماده، پشتیبانی خود را از نظام اسلامی و رهبری انقلاب اعلام کردند.

حضور حداد عادل در مراسم راهپیمایی ۱۵ خرداد ورامین

در این مراسم غلامعلی حداد عادل مشاورعالی مقام معظم رهبری به عنوان مهمان ویژه حضور یافت.

حضور جانبازان و خانواده معظم شهدا در این مراسم نیز از نکات جالب توجه بود به طوری که این ایثارگران میدان جهاد و ایثار اعلام کردند که آماده اند برای دفاع از انقلاب و نظام اسلامی از همه سرمایه های خود بگذرند.

شرکت باشکوه نوجوانان و جوانان در مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۵ خرداد

نوجوانان و جوانان زیادی در مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۵ خرداد در شهرستان ورامین شرکت کردند به طوری که این پیام را به همه جهانیان رساندند که آینده سازان کشور قدر و ارزش قیام ۱۵ خرداد را دانسته و با تمام وجود از آرمان های آن دفاع می کنند.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، امسال راهپیمایی ۱۵خرداد در شهرستان ورامین پرشورتر از سال های گذشته برگزار شد و جمعیت حاضر در این مراسم در مقایسه با سال های قبل افزایش پیدا کرده بود.

مردم ورامین در این مراسم با صدور قطعنامه ای تأکید کردند که به عنوان وارثان قیام ۱۵ خرداد همواره مطیع اوامر مقام معظم رهبری بوده و اجازه نمی دهند به ارزش ها و آرمان های کشور آسیبی برسد.

مردم ورامین ۱۵ خردادی خواهند ماند

راهپیمایی کنندگان ورامینی در قطعنامه ای که در پایان راهپیمایی قرائت شد، تأکید کردند که مردم شهیدپرور ورامین، بخش ها و روستاهای این منطقه در سال ۴۲ ولایتمداری و ایستادگی خود در برابر طاغوت زمان را به نمایش گذاشتند و در ۱۰ دی ۵۷، در دوران دفاع مقدس و در برابر فتنه های سال ۷۸ و ۸۸ بار دیگر این عزت و صلابت را به رخ جهانیان کشیدند و امروز نیز بار دیگر تاکید می کنند که ورامین ۱۵ خردادی بوده و همچنان ۱۵ خردادی باقی خواهد ماند.

در این قطعنامه آمده است: ما اطاعت از مقام معظم رهبری را نشانه اساسی ادعای امامی بودن دانسته و ضمن محکوم کردن افراد و جریانات منحرف که در صدد تضعیف پایگاه ولایت بوده و هستند، از مسئولان عالی رتبه نظام می خواهیم با تمام وجود مطیع محض ولایت بوده و رهنمودهای مقام معظم رهبری را در تمامی عرصه های فرهنگی سیاسی، اجتماعی، خاصه اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشانند.

باید خطوط قرمز ترسیم شده در مذاکرات رعایت شود

در بخش دیگری از این قطعنامه آمده است: امروز دشمنان انقلاب و اسلام بر مسئله هسته ای بودن کشور متمرکز شده اند، ما ضمن تاکید بر حق مسلم ملت ایران در بهره مندی از انرژی هسته ای و ضمن حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای و با محکوم کردن نفاق آمریکای ها و غربی ها در مذاکرات اعلام می کنیم تیم مذاکره کننده هسته ای اصول و خطوط ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری را با تمام توان دنبال کند.

کفن پوشان ورامینی در این متن اضافه کرده بودند: امروز فریاد «هیهات من الذله» عاشورای حسینی که توسط شهدای ۱۵ خرداد سر داده شد، از حلقوم مردم یمن، عراق، بحرین، حجاز، فلسطین و لبنان به گوش می رسد و امروز بیداری اسلامی ثمره خون های مطهر ۱۵ خرداد است.

تفسیر نادرست از خط امام یه شدت محکوم است

حاضران در این مراسم عنوان کردند: ما جنایات آل سعود و گروه های تکفیری و حامیان آمریکایی و غربی آنها و ارتجاع عرب را به شدت محکوم کرده و حمایت قاطع خود را از مقاومت جانانه مردم این کشورها در برابر مستکبران اعلام می کنیم.

همچنین کفن پوشان ورامینی در قطعنامه خود یادآور شدند: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در حرم امام خطر تحریف راه امام را گوشزد کردند و امروز جهان تشنه معارف ناب امام و انقلاب است و ما از یاران و شاگردان امام و موسسه تنظیم و نشر آثار امام و مسئولان فرهنگی کشور می خواهیم اجازه ندهند عناصر منحرف، نفوذی و وابسته به جریان فتنه این خط نورانی را دچار خدشه کنند.

راهپیمایی کنندگان متذکر شدند: ما هر گونه تفسیر ناصواب از خط امام توسط هر فرد و هر گروهی را به شدت محکوم کرده و اعلام می کنیم، امروز شاخصه اصلی خط امامی بودن حرکت در مسیر خلف صالح او مقام معظم رهبری است.

نباید به خطه شهدای ۱۵ خرداد بی توجهی شود

وارثان قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ همچنین اظهار داشتند که ورامین شهر شهیدان کفن پوش ۱۵ خرداد است و حضرت امام با صراحت فرمودند: «آقایان محترم و جوانان معظم ورامین به ما حق ویژه ای دارند به همین خاطر ما از مسئولان کشور می خواهیم حق این مردم مومن و همیشه در صحنه را ادا کنند.» اما امروز ضمن گله مندی از بی توجهی برخی مسئولان برای بار دیگر بر لزوم اجرای مصوبات دولت در مورد مترو، منطقه ویژه اقتصادی، صدا و سیمای شهرستان های استان تهران، ابلاغ رسمی فرمانداری ویژه و تلاش جهت تاسیس استان خرداد تاکید می کنیم.

راهپیمایی کنندگان ورامینی در بخش پایانی تأکید کردند که امروز دشمن با تحمل جنگ نرم به ستیز با ارزش های انقلاب، حجاب و عفت و غیرت آمده است و ما ضمن هشدار به خانوده های محترم نسبت به پاک کردن خانه های خود از این وسیله و ابزار شیطانی از مسئولان اجرایی، قضایی، امنیتی، انتظامی در بسیج می خواهیم با اهتمام هر چه بیشتر اجرای دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر از پاکی و طهارت شهر شهیدان ۱۵ خرداد پاسداری کنند.