به گزارش خبرگزاری مهر، ‌ یوکسل یلدیریم گفت: خرید کارخانه یا تولیدات فروکروم ایران می تواند شروعی برای همکاری های دو طرف باشد.

مدیر عامل هلدینگ یلدیریم افزود: در حال حاضر کارخانه فروکروم سبزوار به عنوان تنها تولیدکننده این ماده معدنی، با استفاده از معادن آن منطقه مشغول به تولید است. این کارخانه از ۱۰ سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه ترکیه در صنعت فروکروم رتبه چهارم جهان است تصریح کرد: تاکنون علاوه بر ترکیه در روسیه و قزاقستان فعالیت داشته ایم و اکنون برنامه ما حضور در بازار ایران است.

یلدیریم با بیان اینکه آماده انعقاد قرارداد ۱۰ ساله با ایران در این بخش هستیم گفت: خرید محصول تولیدی ایران یا خرید کارخانه و معادن مربوطه شروع خوبی برای ما خواهد بود.

وی در عین حال از علاقمندی این شرکت برای همکاری در بخش پتاس و فسفات، کود شیمیایی و ماشین آلات معدنی خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر در این بخش در بازار کشورهای پرو، ‌مالت و پرتغال فعالیت داریم و آماده توسعه بازار خود در ایران نیز هستیم.

مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل ایمیدرو نیز با استقبال از حضور سرمایه گذاران ترک در ایران گفت: آماده مذاکره برای همکاری در بخش فروکروم هستیم.

وی با ارایه ظرفیت های معدنی ایران برای توسعه به ویژه در بخش زغالسنگ گفت:‌ با توجه به غنای ذخایر حوزه زغالی طبس مایل به همکاری با شرکت های خارجی از جمله ترکیه ای هستیم.

در این نشست قرار شد این هلدینگ علاوه بر موضوع فروکروم دیداری نیز با مدیر معادن زغالسنگ طبس ایمیدرو برای ارایه توانمندی های سرمایه گذاری این ناحیه معدنی داشته باشند.