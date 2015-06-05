آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی درباره امام زمان و امام خمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد میرخلیلی مسئول محتوایی سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به مصادف بودن این روزها با ایام ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی ره و همچنین فرارسیدن نیمه شعبان، روز ولادت باسعادت امام زمان عج گفت: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که یکی از مراکز پژوهشی برتر در حوزه علوم انسانی اسلامی در کشور به شمار می رود، با دارا بودن پژوهشکده ها و مراکز مختلف پژوهشی که در حوزه های مختلف مشغول فعالیت علمی و پژوهشی هستند، آثار متعددی درباره حضرت امام خمینی ره و امام زمان عج منتشر کرده است.

وی ادامه داد: از جمله آثار منتشرشده این پژوهشگاه درباره حضرت امام خمینی ره می توان به کتاب نهضت علمی و فرهنگی از نگاه امام خمینی ره که توسط جمعی از نویسندگان نوشته شده و تاکنون به چاپ سوم رسیده است اشاره کرد. وی همچنین از دیگر آثار مرتبط با امام خمینی ره را کتابهای انسان کامل از نگاه امام خمینی ره، امام خمینی برای نسل سوم و همچنین کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی ره و نسل سوم انقلاب اسلامی بیان کرد و گفت: این آثار که توسط آقایان محمدامین صادقی ارزگانی، سید علی قادری و علی اکبری معلم نوشته شده، در نوع خود واجد ویژگی های ممتازی است که آنها را از دیگر آثار مشترک متمایز ساخته است.

میرخلیلی در ادامه با اشاره به آثار منتشرشده این پژوهشگاه درباره حضرت مهدی عج گفت: از جمله این آثار می توان به تحلیل تاریخی نشانه های ظهور که توسط حجت الاسلام مصطفی صادقی، کتاب مهدویت و آینده پژوهی، اثر حجت الاسلام رحیم کارگر اشاره کرد.