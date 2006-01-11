روسيه به موضع آمريكا در قبال بحران گاز ميان كي يف و مسكو اعتراض كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزارت امور خارجه روسيه در بيانيه اي گفته است كه "سرگئي لاوروف" وزير امور خارجه در تماسي تلفني با كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا مراتب اعتراض خود را به همتاي آمريكايي خود اعلام كرده است.

در اين بيانيه آمده است : لاوروف بار ديگر انتقاد خود را از اظهارات پيشداورانه درباره همراهي آمريكا در گفتگوهاي بين شركت نفتي گازپروم روسيه و شركت "نفت و گاز" اوكراين در خصوص تماس هاي اقتصادي آنها انتقاد كرد.

اين بيانيه در واكنش به اظهارات روز پنجشنبه پيش رايس صورت گرفت كه وي در جمع خبرنگاران ضمن انتقاد از رفتار روسيه در مناقشه بر سر گاز با اوكراين گفته بود: بازي تنها نمي تواند به اين شيوه ادامه پيدا كند و اين مضحك است كه اين اتفاق در زماني صورت مي گيرد كه روسيه در حال به دست گرفتن رياست دوره اي گروه 8 كشور صنعتي مي باشد.

رايس گفت: هيچ كس مخالف اين موضوع نيست كه روسيه و اوكراين بايد بر اساس قيمت روز در زمينه گاز به توافق برسند، اما زماني كه اين كاربه اين شيوه و با انگيزه هاي مشخص سياسي صورت مي گيرد، البته كه مسئله اي نگران كننده است.

اين تحولات در حاليست كه "ولاديمير پوتين" رييس جمهوري روسيه در ديدار با همتاي اوكرايني خود "ويكتور يوشنكو" كه براي شركت در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري قزاقستان به "نورسلطان نظربايف" به اين كشور سفر كرده بودند، توافق دو كشور درباره گاز را منصفانه اعلام كردند.



اما اين در حالي است كه پارلمان اوكراين دولت اين كشور را به علت بستن قرارداد درباره گاز با روسيه بركنار كرد كه يوشچنكو با انتقاد از اين اقدام احتمال انحلال پارلمان را مطرح كرد.