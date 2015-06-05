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۱۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۱۱

قرعه کشی مسابقات APB انجام شد؛

یک الجزایری حریف محمدپور در لیگ حرفه ای بوکس جهان

یک الجزایری حریف محمدپور در لیگ حرفه ای بوکس جهان

نماینده ۵۲ کیلوگرم بوکس ایران در اولین رقابت خود در لیگ حرفه ای بوکس جهان به مصاف بوکسور الجزایری می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مرحله جدید لیگ حرفه ای بوکس جهان در حالی صبح امروز در بلغارستان انجام شد که سجاد محمدپور بوکسور ۵۲ کیلوگرم ایرانی نیز نخستین حریف خود را در این رقابتها شناخت. وی باید در اولین مبارزه با نماینده الجزایر به روی رینگ برود.

محمدپور دومین بوکسور ایرانی است که در مسابقات معتبر حرفه ای بوکس جهان شرکت کرده است.

وی روز شنبه از ساعت ۱۹/۴۵ دقیقه به وقت محلی بلغارستان به روی رینگ می رود. اکبر احدی سرمربی تیم بوکس APB ایران نیز محمدپور را در این رقابتها همراهی می کند.

رقابتهای لیگ حرفه ای بوکس، بین برترین بوکسورهای جهان در هر وزن برگزار می شود و نفرات برتر ضمن کسب کمربندطلایی ،جواز حضور در المپیک ریو را نیز به دست می آورند.

کد مطلب 2768173

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