  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۳۶

با حكم رئيس جمهور؛

"مخبر" دبير جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي شد

"مخبر" دبير جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي شد

دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي عليرضا مخبر دزفولي را به سمت دبير جديد اين شورا منصوب كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمود احمدي نژاد با راي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و موافقت رهبر معظم انقلاب، عليرضا مخبر دزفولي را به عنوان دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي منصوب كرد.

مخبر پيش از اين از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رييس كميسيون مشورتي اين شورا بود.

استادياري دانشگاه تهران، تاليف بيش از 20 مقاله علمي تخصصي ، چندين مقاله و تحقيق در زمينه هاي فرهنگي و علم و فناوري و مشاور رئيس مجلس ( دوره چهارم و پنجم ) از ديگر سوابق دبير جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه جايگزين محمد علي كي نژاد دبير قبلي اين شورا گرديد.

کد مطلب 276818

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها