"مخبر" دبير جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمود احمدي نژاد با راي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و موافقت رهبر معظم انقلاب، عليرضا مخبر دزفولي را به عنوان دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي منصوب كرد.
مخبر پيش از اين از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رييس كميسيون مشورتي اين شورا بود.
استادياري دانشگاه تهران، تاليف بيش از 20 مقاله علمي تخصصي ، چندين مقاله و تحقيق در زمينه هاي فرهنگي و علم و فناوري و مشاور رئيس مجلس ( دوره چهارم و پنجم ) از ديگر سوابق دبير جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه جايگزين محمد علي كي نژاد دبير قبلي اين شورا گرديد.
نظر شما