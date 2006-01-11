تصميم جمهوري چك براي اعزام نيروهاي ضد تروريسم به افغانستان / افزايش نيروهاي استراليايي / كشته شدن چند افسر پاكستاني در مرزهاي افغانستان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دولت چك امروز اعلام كرد كه استقرار يك واحد ويژه مبارزه با تروريسم در افغانستان را تصويب كرده است .

آندرج كرتك سخنگوي وزارت دفاع چك با اشاره به ماموريت شش ماهه يك واحد نيروهاي ويژه در افغانستان كه طي حمله آمريكا به اين كشور مستقر بودند، اظهارداشت كه " اين عمليات بسيار شبيه عملياتي كه در سال 2004 انجام شد ، است " .



وي افزود : نيروهاي چك بايد طي نيمه اول سال جاري ، افغانستان را ترك كنند .



بنابراين گزارش ، اجازه استقرار اين نيروها در عراق به تاييد دو مجلس پارلمان چك نياز دارد .



پيشنهاد استقرار اين واحد از نيروهاي ويژه جمهوري چك درافغانستان در ديدار كارل كوهنل وزير دفاع چك با همتاي آمريكايي خود در واشنگتن كه پايان سال 2005 انجام شد، مطرح گرديد .



بنابر گزارش ديگري از خبرگزاري فرانسه، بنابر نظرسنجي موسسه نگرشهاي بين المللي سياسي در دانشگاه مريلند آمريكا ، عده زيادي از مردم افغانستان مخالف القاعده و طالبان هستند و از نقش نظامي آمريكا در كشورشان حمايت مي كنند و از سازمانهاي بين المللي مانند سازمان ملل قدرداني مي كنند .

به گزارش بي بي سي، رابرت هيل وزير دفاع استراليا روز گذشته از افزايش نيروها و تجهيزات نظامي خود در افغانستان خبر داد .

بنابر گزارش ديگري ، 7 تن از مرزبانان پاكستاني در حمله روز گذشته شورشيان در مرز افغانستان در منطقه وزيرستان شمالي كشته شدند .



به گزارش آشوشيتدپرس ، حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان ، به رسميت شناختن اسرائيل و برقراري رابطه با اين رژيم را مشروط به تشكيل كشور مستقل فلسطين كرد.