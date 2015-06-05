کشف تخلفات پزشکان بر عهده وزارت بهداشت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین قشلاقی خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلایل متعدد از جمله منویات شخص وزیر بهداشت و سیاست های خاصی که ایشان دنبال می کنند، نتوانستیم از ظرفیت های شورا به نحو احسن استفاده کنیم. این تعامل بارها از بدنه سازمان نظام پزشکی و شورای عالی تلاش شد تا با سیاست های وزارت بهداشت همسو باشد که تا کنون اتفاق نیفتاده است.

وی در خصوص تعرفه های اعلام شده از طرف هیئت وزیران ابراز داشت: متاسفانه وزیر بهداشت و روسای سازمان های بیمه گر در این دوره به سازمان نظام پزشکی بی توجهی نشان داده و اگر در صدد تصویب تعرفه های پیشنهادی در شورای عالی بیمه بودند، می توانستند این مهم را انجام دهند اما این احساس به وجود آمد که به دنبال اهدافی برای خدشه دار کردن حقوق جامعه پزشکی هستند و در این میان پایمال شدن حقوق جامعه پزشکی برایشان بی اهمیت است.

رئیس کمیسیون طرح ها، لوایح و آیین نامه های شورای عالی با تاکید بر اینکه نظارت یک امر حاکمیتی است، تصریح کرد: صراحتا در قانون، رسیدگی به تخلفات گروه پزشکی بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است که در این خصوص آیین نامه های مربوطه تدوین و به آنها عمل می شود و تا کنون سازمان نظام پزشکی در این امر کوتاهی نکرده است.

وی ادامه داد: اما نظارت مستقیم بر تعرفه ها بر عهده وزارت بهداشت است و این وزارتخانه است که باید تخلفات را کشف و آنها را به سازمان نظام پزشکی ارجاع دهد. اما در سنوات گذشته این مهم از طرف وزارت بهداشت کوتاهی شده و وضعیت موجود حاصل بی توجهی وزارت بهداشت به امر نظارت است.

رئیس هیئت مدیره صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی با اشاره به عدم رضایت وزیر بهداشت از نقش نظارتی سازمان نظام پزشکی افزود: احتمالا منظور وزیر بهداشت تسریع در رسیدگی به پرونده متخلفین است که باید گفت این روند قانونی و طولانی است و در قانون مجازات ها نوع مجازات باید متناسب با نوع تخلف باشد. نمی توان برای هر تخلفی، مجازات های بسیار سنگین در نظر گرفت بلکه باید قدم به قدم و طبق قانون پیش رفت.

وی با اذعان به اینکه پرداخت های غیر متعارف چه در سال های گذشته چه در حال حاضر همچنان وجود دارد، گفت: این پرداخت ها پدیده ای نیست که پزشکان از آن رضایت داشته باشند و تنها گروه کوچکی از جامعه پزشکی به این امر مبادرت می ورزند که نباید به پای همه پزشکان گذاشته شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با گلایه از بکار بردن لفظ رشوه در زیرمیزی تصریح کرد: معنای رشوه در ادبیات فارسی پرداخت مبلغی به شخصی که انتظار کار خلاف و غیر قانونی از او می رود، است اما کاری مانند جراحی که بر اساس علم و درایت یک پزشک در جهت بهبود بیماری است، شاید مبلغی را خارج از قانون اخذ کرده باشد، اما خلاف نیست.

وی با انتقاد از اینکه برخورد با جامعه پزشکی به سبک رایج امروزی را صحیح نمی دانم، افزود: این اواخر شاهد بودیم که جامعه پزشکی به آن درجه از علم و تبحر رسیده بودند که اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایه حتی کشورهای دور دست علم و اعمال پزشکان را در جراحی و درمان که ناشی از نبوغ و انگیزه آنها در این زمینه بود را قبول داشتند. اینکه یک شبه جامعه پزشکی را با عناوین و برخورد هایی خاص متهم کنند در حقیقت عزت آنها را خدشه دار کرده اند.

قشلاقی در پایان گفت: ادامه چنین روندی چون از بین بردن انگیزه در جامعه پزشکی و نبود تعرفه های واقعی در کشور، موجب خواهد شد تا دو دهه آینده رتبه های بالا وارد رشته پزشکی شوند و علم پزشکی نه تنها افت کند بلکه به قهقرا رود.